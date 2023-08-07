Гинекология в «Альфа-Центр Здоровья»

«Альфа-Центр Здоровья» предлагает пациентам полный спектр медицинских услуг в акушерстве и гинекологии: от консультаций и диагностики заболеваний до проведения плазмолифтинга интимных зон.

Воспаление органов половой системы женщины - самая частая причина обращений к гинекологу. Выделяют определенные виды заболеваний в зависимости от того, где локализован воспалительный процесс - в одном органе (или определенной его части) или распространяется на всю область малого таза. К инфекционным факторам, которые вызывают воспаления, относятся бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Также причиной может быть несоблюдение гигиены, нарушение естественных защитных механизмов половых путей. Для каждого вида заболевания характерны свои симптомы.

Наиболее общие: выделения из влагалища различного характера (водянистые, слизистые, кровянистые, гнойные); ощущение зуда, жжения и дискомфорта в промежности; болезненные или неприятные ощущения во время полового акта; боль в нижней части живота; различные нарушения менструального цикла (межменструальные кровотечения, обильные или скудные кровотечения, нерегулярный цикл, вплоть до его полного отсутствия).

Часто воспалительный процесс может протекать бессимптомно, поэтому пациентки приходят на прием уже после развития осложнений, которые могут привести вплоть до бесплодия и других нежелательных последствий.

Поэтому рекомендуется не пренебрегать профилактическими ежегодными осмотрами и немедленно обращаться к врачу при возникновении изменений в самочувствии.

Наши преимущества

- В команде врачи акушеры-гинекологи со средним стажем работы более 20 лет.

- Комплекс услуг в одном месте: диагностика на высокоточном оборудовании, все виды анализов, плазмолифтинг.

- Современный подход к гинекологии, основанный на стандартах доказательной медицины

- Принимаем в любой день недели, без выходных.

Оснащение «Альфа-Центр Здоровья»

Отделение с просторными кабинетами для осмотра

Помимо осмотра пациентки врачи сразу могут выполнить необходимые исследования: взять мазки, сделать УЗИ, а также кольпоскопию — диагностическую процедуру, позволяющую увидеть малейшие изменения на шейке матки. Технические возможности клиники помогают не только диагностировать патологии организма, но и вылечить медикаментозными методами или разрешить проблему с помощью плазмолифтинга.

УЗИ аппарат экспертного класса

Универсальная система экспертного класса Logiq 7 и Samsung, повышающая точность диагностики при проведении всех видов ультразвуковых исследований.

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Адрес: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.48/50

Режим работы: Пн-Пт: 08:00–20:00 Сб: 08:00–18:00, Вс: 09:00–15:00

Телефон: (831) 266-69-42

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