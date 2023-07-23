Два человека погибли, ребенок госпитализирован: Три человека перевернулись на лодке в Нижегородской области

Два человека погибли в лодке, которая перевернулась в деревне Бурцево. Фото: пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Два человека погибли в лодке, которая перевернулась на озере Ефимьевское в деревне Бурцево. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о произошедшем поступило от очевидцев в 16:05. Три человека перевернулись в лодке, среди них шестилетний ребенок. Женщину и ребенка достали из воды очевидцы. Мужчина погиб в воде, его тело достали спасатели из города Павлово.

В результате происшествия, врачам не удалось спасти женщину, она погибла. Ребенка госпитализировали в медучреждение и оказали необходимую помощь.

Как отметила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области, семья сплавлялась на надувной лодке. В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельство произошедшего.