Специальные цены на эндоскопию в «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород

ФГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия) – исследование пищевода, желудка и начального отдела кишечника с помощью специального прибора-эндоскопа.

Колоноскопия - позволяет выявить злокачественные и доброкачественные новообразования прямой и ободочной кишки, воспалительные заболевания (язвенный колит, болезнь Крона), врождённые аномалии развития толстой кишки.

По желанию гастро- и колоноскопия могут проводиться под седацией, то есть во сне. Это позволяет перенести процедуру с максимальным комфортом.

Фиброгастродуоденоскопия, или ФГДС, и колоноскопия — это исследования пищеварительных органов, которые проводятся в диагностических целях.

Показаний для проведения данных исследований множество — боли в животе, изменения стула, отрыжка, изжога. Все заболевания кожи, в том числе акне, также могут служить поводом провести эндоскопию.

В медицинском центре «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород диагностика осуществляется на новом современном оборудовании эндоскопическим аппаратом последнего поколения.

Подозрительные образования отправляются в лабораторию на гистологическое исследование.

Современное оборудование позволяет провести процедуры с минимальным неприятными ощущениями.

Сроки проведения акции: по 31.08.2023 г., подробности на сайте сайте.

* Хеликобактер пилори – бактерия, обитающая на слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки и вызывающая ее воспаление и повреждение. Она является основной причиной развития хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рака желудка.

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