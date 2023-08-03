Специальные цены на эндоскопию в «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород

ФГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия) – исследование пищевода, желудка и начального отдела кишечника с помощью специального прибора-эндоскопа.
Колоноскопия - позволяет выявить злокачественные и доброкачественные новообразования прямой и ободочной кишки, воспалительные заболевания (язвенный колит, болезнь Крона), врождённые аномалии развития толстой кишки.
По желанию гастро- и колоноскопия могут проводиться под седацией, то есть во сне. Это позволяет перенести процедуру с максимальным комфортом.
Фиброгастродуоденоскопия, или ФГДС, и колоноскопия — это исследования пищеварительных органов, которые проводятся в диагностических целях.
Показаний для проведения данных исследований множество — боли в животе, изменения стула, отрыжка, изжога. Все заболевания кожи, в том числе акне, также могут служить поводом провести эндоскопию.
В медицинском центре «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород диагностика осуществляется на новом современном оборудовании эндоскопическим аппаратом последнего поколения.
Подозрительные образования отправляются в лабораторию на гистологическое исследование.
Современное оборудование позволяет провести процедуры с минимальным неприятными ощущениями.
Сроки проведения акции: по 31.08.2023 г., подробности на сайте сайте.
* Хеликобактер пилори – бактерия, обитающая на слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки и вызывающая ее воспаление и повреждение. Она является основной причиной развития хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рака желудка.
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