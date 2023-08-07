Клиника «Папа, мама и малыш» (ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека") открыла свои двери для пациентов в 2012 году. На сегодняшний день это крупнейшая клиника лечения бесплодия в регионе, оборудованная по последнему слову техники и специалистами, имеющими колоссальный опыт в помощи пациентам по планированию беременности. В 2022 году в клинике открылось еще 1 отделение для лечения пациентов и дополнительный эмбриоблок. Здесь оказывается медицинская помощь, соответствующая мировым стандартам качества, что подтверждено получением международной сертификации ISO.

Важно отметить, что медицинский центр оказывает помощь в том числе по полису ОМС.

«Папа, мама и малыш» является клиникой лечения бесплодия полного цикла, располагает собственными криобанком, эмбриоблоком для проведения всех видов протоколов ЭКО, операционным блоком. Здесь помогают парам, которые являются носителями генетических заболеваний или после онкологии.

Главный принцип работы клиники — открытость и честность с пациентом, непрерывное повышение квалификации врачей и сотрудников, использование только самых эффективных методик, специализация на самых сложных клинических случаях.

Ежегодно клиника «Папа, мама и малыш» помогает стать родителями более 6000 пар!

В отделении лечения бесплодия проводятся все диагностические и лечебные мероприятия, в том числе, с применением вспомогательных репродуктивных технологий. В клинике работает штат оперирующих гинекологов-репродуктологов, которые постоянно повышают свои навыки на международных конгрессах и мастер-классах. Клиника специализируется на лечении именно сложных случаев, осуществляются любые генетические исследования эмбрионов, что позволяет увеличить шансы на наступление беременности.

Здесь проводится ЭКО с IVM для пациентов с онкологическими диагнозами, желающих сохранить возможность иметь детей в будущем, осуществляется лечение бесплодия у пациентов с гемоконтактными заболеваниями. Самое главное: клиника не делает ЭКО тем пациентам, кто может зачать ребенка самостоятельно.

Помимо прочего, в клинике «Папа, мама и малыш» пациентам оказываются следующие виды медицинской помощи:

- Офтальмология—еще одно ведущее направление клиники. Здесь работают кандидаты медицинских наук, а также специалисты со стажем работы более 15 лет. Они проводят сложнейшие хирургические вмешательства и лазерные операции на сетчатке. Оперативное лечение катаракты осуществляется бесплатно по полису ОМС.

- Гинекология. Все виды обследований. Лечение шейки матки.

- Урология/андрология. ИКСИ. ПИКСИ.

- Ведение беременности.

- Кардиология.

- Терапия.

- Эндокринология/диетология

- Неврология.

- Все УЗИ для детей и взрослых.

- Рентген.

Доверьте заботу о своем здоровье профессионалам!

КОНТАКТЫ

Клиника «Папа, мама и малыш»

Ул. М. Горького, 195

(831) 435-19-99

www.hotim-rebenka.ru

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