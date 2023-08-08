Гинекологическая клиника полного цикла «Академия VIP»

Засыпкина Светлана Владимировна - заместитель главного врача.

Клиника «Академия VIP» работает с 2004 года и располагает собственным отделением гинекологии полного цикла. Мы осуществляем комплексную помощь с соблюдением всех стандартов качества. Опытные доктора специализируются на самых сложных клинических ситуациях пациентов.

В 2020 году в клинике был открыт центр здоровья плода — отделение пренатальной диагностики. Мы проводим скрининги при беременности на аппаратах УЗИ экспертного класса Voluson E10 2020-2022 года выпуска с искусственным интеллектом с 3D и 4D визуализацией.

В отличие от многих частных и государственных центров, где результат первого скрининга при беременности нужно ждать 7-14 дней, у нас пациентка получает его спустя 1,5 часа после обращения (речь идет именно о анализе крови, на основании которого рассчитываются риски генетических отклонений у будущего малыша).

3D УЗИ в клинике "Академия VIP".

Мы осуществляем неинвазивную пренатальную диагностику по крови матери с 10-ой недели беременности, и инвазивную (полностью безопасную пренатальную диагностику). Современная диагностика при планировании беременности или во время беременности позволяет будущим родителям быть уверенными в здоровье малыша. Мы точно диагностируем причины невынашивания беременности и помогаем стать женщинам счастливыми мамами.

Гинекологи «Академии VIP» осуществляют ведение беременности любой сложности, включая беременность после бесплодия, после ЭКО и у женщин после 40 лет. На приеме выполняем УЗИ, КТГ и при необходимости направляем на другие исследования, которые можно пройти в рамках нашей клиники.

У нас имеется центр восстановительной и эстетической гинекологии, в котором осуществляется профилактика и восстановление женского здоровья после родов/ интимных возрастных проблем женской половой сферы, при помощи консервативных (лазерные технологии, нити) и оперативных современных методик. Все эти методы способствуют восстановлению качества жизни женщины после родов.

С целью предупреждения ранних форм предраковых гинекологических заболеваний, особенно это касается рака шейки матки у молодых пациенток, регулярно проводим акции по онкоскринингу. Это позволяет своевременно выявить патологию на ранней стадии, а значит, увеличить шанс на благоприятный прогноз для здоровья и жизни женщины.

К нашим специалистам можно обратиться с гинекологическими эндокринными патологиями, любой формой эндометриоза, миомами, при нарушении анатомии женских половых органов таза. Специалисты клиники владеют всеми видами эндоскопических диагностических лечебных операций.

Помимо этого, мы занимаемся гинекологическим здоровьем девочек. Стоит отметить, что в данном случае стоит своевременно решать многие вопросы в период становления репродуктивных функций.

Наши врачи-гинекологи максимально деликатно и внимательно подготовят женщину к беременности. Мы располагаем всем необходимым для проведения качественной диагностики, а также осуществляем подготовку пациентки перед ЭКО.

Осуществляем комплекс исследований, направленный на выявление предрасположенности будущего малыша к определенным генетическим заболеваниям. Это дает гарантию того, что наследственные патологии не будут переданы будущим детям, и после ЭКО появится на свет здоровый малыш.

Мы делаем максимальное из возможного для пар, желающих иметь детей! Даже если родители являются носителями генетических аномалий или перенесли онкологические заболевания.

В хирургическом отделении клиники выполняем полный спектр гинекологических операций. Главное, на что обращают внимание гинекологи-хирурги – сохранение женского здоровья в полном объеме, дальнейшая реализация репродуктивной функции и высокое качество жизни. В клинике используют малоинвазивные и органосохраняющие операции, которые проводятся путем лапароскопии и гистероскопии.

Важно отметить, что оперируют в нашей клинике только опытные гинекологи-хирурги. В клинике работают не врачи-совместители, а штатные анестезиологи, имеющие стаж более 22 лет, а также реанимационная бригада, работающая в клинике более 18 лет. А в 2020 году мы обновили анестезиологическое оборудование.

Операционная клиники "Академия VIP".

"Академия VIP"— это индивидуальный комплексный подход к заботе о здоровье, для тех, кому важно высокое качество жизни.

Доверие наших пациентов мы заслужили благодаря комплексному подходу, хорошим результатам лечения и стремлению к совершенству. Главное для нас — ваши здоровье и красота.

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Ул. Студеная, 57

8 (831) 270-00-00

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