«Папа, Мама и Малыш» – крупнейший центр в регионе, основными направлениями работы которого являются лечение бесплодия и восстановление зрения

Холл клиники "Папа, мама и малыш".
Узкоспециализированными направлениями работы являются:
- Планирование беременности, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), ЭКО
- Офтальмология, микрохирургия глаза
Клиника собрала лучшую команду врачей, которые имеют большой опыт работы по специальности и постоянно проходят дополнительное профессиональное обучение в российских и зарубежных клиниках. Являются крупнейшей клиникой ЭКО в регионе.
Для того, чтобы в семье зазвучали детские голоса, работает команда специалистов: репродуктологов, эмбриологов, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей.
Мелехина Светлана Николаевна- заведующий отделением репродукции клиники "Папа, мама и малыш", старший репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, оперирующий гинеколог.
Бесплодие – заболевание, которое лечится. Начинать лечение нужно как можно раньше. Время здесь играет против пары, и клиника прикладывает все усилия, чтобы его не упустить:
- «Папа, Мама и Малыш» – клиника лечения бесплодия полного цикла. Пациенты клиники могут сдать все необходимые исследования по установлению причины ненаступления беременности и получить медикаментозное или хирургическое лечение в рамках одного медицинского учреждения.
- Лечат бесплодие без ЭКО, когда это возможно
- Проводят все виды программ ЭКО, включая с циклы с донорскими клетками и суррогатными мамами
- Делают бесплатное ЭКО по полису ОМС для жителей всей страны
- Не назначают лишних обследований
- Врачи всегда на связи с пациентами
Специализируются на лечении самых сложных случаев мужского и женского бесплодия и уже помогли стать счастливыми родителями более 6000 пар!
ЭКО делают только в случае, если наступление естественной беременности невозможно.
Клиника имеет высокие показатели эффективности программы ЭКО. В расчете на перенос частота наступления беременности составляет 55%! Это обусловлено наличием современного оборудования, прекрасно оснащенного эмбриоблока, криобанка и, конечно, профессионализмом врачей, использующих в своей работе все самые инновационные методики.
Проводят все генетические исследования и ПГТ эмбрионов, что существенно повышает шансы на наступление беременности.
Делают ЭКО с IVM для пациентов с онкологическими диагнозами для сохранения шансов на материнство в будущем.
Клиника имеет международный сертификат ISO, подтверждающий соответствие оказываемой медицинской помощи мировым стандартам качества.
Второе основное направление работы медицинского центра «Папа, мама и малыш» – офтальмология.
Богданов Георгий Сергеевич - офтальмохирург клиники "Папа, мама и малыш".
Можно повторить все, что было сказано про отделение ВРТ – команда опытных квалифицированных врачей и новейшее диагностическое и хирургическое оборудование обеспечивают успешную работу отделения офтальмологии.
Проводят комплексную диагностику более 20 параметров зрения и состояния глазного аппарата.
Специализация клиники:
- Катаракта – замена хрусталика осуществляется в том числе бесплатно по полису ОМС.
- Глаукома – ранняя диагностика позволяет провести своевременное лечение (медикаментозное, лазерное или хирургическое), чтобы избежать необратимых последствий
- Заболевания сетчатки –проводят лазерные операции бесплатно по полису ОМС, которые сохраняют зрение нашим пациентам
- Альтернатива лазерной коррекции зрения – имплантация мультифокального хрусталика. Более безопасный метод восстановления зрения
- И все остальные заболевания, связанные с ухудшением зрения.
Всем пациентам клиника «Папа, мама и малыш» рекомендует регулярно проходить профилактические осмотры. Это позволит выявить заболевание на раннем этапе и своевременно начать лечение. Тем более, что записаться на консультацию офтальмолога в клинику «Папа, мама и малыш» можно бесплатно по полису ОМС.
Получите помощь опытных репродуктологов и офтальмологов в клинике «Папа, мама и малыш» уже сегодня! Запишитесь на прием: (831) 435-19-99
Клиника «Папа, мама и малыш»
Ул. М. Горького, 195
(831) 435-19-99
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