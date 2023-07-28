«Папа, Мама и Малыш» – крупнейший центр в регионе, основными направлениями работы которого являются лечение бесплодия и восстановление зрения

Холл клиники "Папа, мама и малыш".

Узкоспециализированными направлениями работы являются:

- Планирование беременности, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), ЭКО

- Офтальмология, микрохирургия глаза

Клиника собрала лучшую команду врачей, которые имеют большой опыт работы по специальности и постоянно проходят дополнительное профессиональное обучение в российских и зарубежных клиниках. Являются крупнейшей клиникой ЭКО в регионе.

Для того, чтобы в семье зазвучали детские голоса, работает команда специалистов: репродуктологов, эмбриологов, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей.

Мелехина Светлана Николаевна- заведующий отделением репродукции клиники "Папа, мама и малыш", старший репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, оперирующий гинеколог.

Бесплодие – заболевание, которое лечится. Начинать лечение нужно как можно раньше. Время здесь играет против пары, и клиника прикладывает все усилия, чтобы его не упустить:

- «Папа, Мама и Малыш» – клиника лечения бесплодия полного цикла. Пациенты клиники могут сдать все необходимые исследования по установлению причины ненаступления беременности и получить медикаментозное или хирургическое лечение в рамках одного медицинского учреждения.

- Лечат бесплодие без ЭКО, когда это возможно

- Проводят все виды программ ЭКО, включая с циклы с донорскими клетками и суррогатными мамами

- Делают бесплатное ЭКО по полису ОМС для жителей всей страны

- Не назначают лишних обследований

- Врачи всегда на связи с пациентами

Специализируются на лечении самых сложных случаев мужского и женского бесплодия и уже помогли стать счастливыми родителями более 6000 пар!

ЭКО делают только в случае, если наступление естественной беременности невозможно.

Клиника имеет высокие показатели эффективности программы ЭКО. В расчете на перенос частота наступления беременности составляет 55%! Это обусловлено наличием современного оборудования, прекрасно оснащенного эмбриоблока, криобанка и, конечно, профессионализмом врачей, использующих в своей работе все самые инновационные методики.

Проводят все генетические исследования и ПГТ эмбрионов, что существенно повышает шансы на наступление беременности.

Делают ЭКО с IVM для пациентов с онкологическими диагнозами для сохранения шансов на материнство в будущем.

Клиника имеет международный сертификат ISO, подтверждающий соответствие оказываемой медицинской помощи мировым стандартам качества.

Второе основное направление работы медицинского центра «Папа, мама и малыш» – офтальмология.

Богданов Георгий Сергеевич - офтальмохирург клиники "Папа, мама и малыш".

Можно повторить все, что было сказано про отделение ВРТ – команда опытных квалифицированных врачей и новейшее диагностическое и хирургическое оборудование обеспечивают успешную работу отделения офтальмологии.

Проводят комплексную диагностику более 20 параметров зрения и состояния глазного аппарата.

Специализация клиники:

- Катаракта – замена хрусталика осуществляется в том числе бесплатно по полису ОМС.

- Глаукома – ранняя диагностика позволяет провести своевременное лечение (медикаментозное, лазерное или хирургическое), чтобы избежать необратимых последствий

- Заболевания сетчатки –проводят лазерные операции бесплатно по полису ОМС, которые сохраняют зрение нашим пациентам

- Альтернатива лазерной коррекции зрения – имплантация мультифокального хрусталика. Более безопасный метод восстановления зрения

- И все остальные заболевания, связанные с ухудшением зрения.

Всем пациентам клиника «Папа, мама и малыш» рекомендует регулярно проходить профилактические осмотры. Это позволит выявить заболевание на раннем этапе и своевременно начать лечение. Тем более, что записаться на консультацию офтальмолога в клинику «Папа, мама и малыш» можно бесплатно по полису ОМС.

Получите помощь опытных репродуктологов и офтальмологов в клинике «Папа, мама и малыш» уже сегодня! Запишитесь на прием: (831) 435-19-99

Клиника «Папа, мама и малыш»

Ул. М. Горького, 195

(831) 435-19-99

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