Ущерб около миллиона рублей: в деревне под Нижним Новгородом массово гибнут пчелы

На одной из пасек погибло 43 пчелиных семьи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беда пришла в деревню Чередково Городецкого района — там погибли пчелы. После очередной обработки полей осиротели несколько пасек, расположенных в паре километров от сельскохозяйственных земель. Под пчелиными домиками лежат целые горы медоносных насекомых. Убытки пчеловодов измеряются в сотнях тысяч, а то и в миллионах рублей.

- У меня погибли 43 пчелиных семьи — с грустью в голосе заметил местный житель Ростислав Смирнов, - ульи пустые, перед ними кругом мертвые пчелы. Осталась еще одна небольшая семья, но я не знаю, что будет с ней дальше, не говоря уже о том, какой мед получится. Как-то один мужчина покупал у меня пчел. Рассказал, что даже те, которые не погибли сразу [после подобных обработок], умерли после зимы.

Пчелы гибли целыми ульями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По его словам, 15 июня проводились обработки то ли пшеничных, то ли рапсовых полей. Обычно это происходит так: пчеловодов предупреждают о предстоящих обработках, чтобы те могли на время закрыть пчел в ульях и предотвратить их гибель. Кроме того, обработки обычно проводятся по ночам, чтобы в жару пчелы не сидели в улье. В этот раз, очевидно, все пошло не по плану. Несмотря на то, что на каждом предприятии есть телефоны пчеловодов, никого из них не предупредили лично.

- Вероятно, они распыляли днем. Со мной связался юрист одного из расположенных рядом предприятий - извинился, сказал, что вину они признают. По поводу компенсации нужно составлять акт о погибших семьях. Мы ждем этого акта. Если посчитать, весной семья стоила 7 тысяч рублей, а сейчас она будет стоить в 2-3 раза больше. Даже если оценивать каждую семью в 10 тысяч рублей — это уже ущерб, исчисляемый сотнями тысяч рублей. Однозначно, я все так не оставлю - буду покупать новые семьи, - добавил он.

У другого пчеловода Анатолия Гурылева погибло 8 пчелиных семей из 17-ти. Некоторые пчелы в этот день полетели не в сторону полей, а в сторону леса, поэтому ущерб не так велик. Тем не менее, при покупке одной 15-рамочной пчелиной семьи ему придется отдать 5-6 тысяч рублей. И это не считая убытков в части товарооборота.

- Обидно, досадно, но это человеческий фактор. Подорожает ли теперь мед? Я так не думаю. Скорее, будет больше фальсификата. Несмотря на произошедшее, пчеловоды будут продавать свой мед по обозначенным ценам. Возможно, будет лучше продаваться мед из других регионов, - добавил он.

В межрегиональном управлении Россельхознадзора подтвердили факт гибели пчел и выразили озабоченность случившимся. По официальной информации, пострадало 5 пасек, на каждой из которой находилось от 5-10 до нескольких десятков пчелиных семей.

- В настоящее время проведено обследование места гибели пчел Проводится лабораторное исследование, в том числе, по выявлению веществ, которые используются для обработки полей. Заключения эксперта пока нет. Вопрос о том, использовались ли пестициды для обработки полей, пока остается открытым. Если подтвердятся факты нарушения требований по обработке полей, виновные будут нести ответственность. Пчеловодам будет рекомендовано обратиться в суд для взыскания материального и морального ущерба. Будем разбираться! - прокомментировали «Комсомолке» в Управлении.