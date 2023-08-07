Хотите видеть? Запишитесь на консультацию к офтальмологу в клинику «Папа, мама и малыш»!

Офтальмологиеское отделение клиники "Папа, мама и малыш".

Народная мудрость гласит: «Пока видят глаза — не понимаешь, что такое зрение».

А понимаешь, когда начинаешь его терять. И тогда важно своевременно обратиться к профессионалу.

Медицинский центр «Папа, Мама и Малыш» имеет одно из самых больших и современно оснащенных отделений офтальмологии в Нижегородской области. Здесь пациенты получают весь спектр услуг – от постановки диагноза до хирургического вмешательства.

В клинике работают 8 офтальмологов и 3 микрохирурга. Все специалисты имеют 15-20-летний опыт работы и постоянно повышают квалификацию, осваивают новые методики на современном оборудовании в лучших российских и зарубежных медицинских центрах.

Богданов Георгий Сергеевич - офтальмохирург клиники "Папа, мама и малыш".

Катаракта – заболевание, которое приходит с возрастом почти к каждому человеку. Наши специалисты проводят замену хрусталика, возвращая пациенту четкость зрения. Важно отметить, что подобные операции выполняются в том числе бесплатно по полису ОМС.

Глаукома – повышенное внутриглазное давление. Заболевание, которое может привести к полной атрофии зрительного нерва и слепоте, требует незамедлительного лечения. Причина его, чаще всего, в нарушении циркуляции и скапливании внутриглазной жидкости, что вызывает повышение давления.

Лечение может быть терапевтическим (глазные капли), и оперативным – с помощью лазера или хирургического вмешательства.

Распознать глаукому самостоятельно на первоначальной стадии невозможно, поэтому не следует пренебрегать ежегодными профилактическими осмотрами.

Недавно в клинике открылся глаукомный кабинет высоких технологий, аналогов которому в городе нет. В нем можно пройти весь спектр обследований, направленных на диагностику глаукомы. Офтальмологи «Папа, мама и малыш» осуществляют медикаментозное и оперативное лечение глаукомы.

Дозорова Ирина Павловна - офтальмохирург клиники "Папа, мама и малыш".

Возрастная дальнозоркость, нарушение четкости зрения, астигматизм, миопия и другие проблемы решаются установкой мультифокального хрусталика.

Эта процедура – более безопасная альтернатива лазерной коррекции зрения. При установке мультифокального хрусталика вы будете одинаково хорошо видеть вблизь, вдаль и на среднем расстоянии, а это значит, что сможете водить машину, читать книги и работать за компьютером без очков!

Отслойка и разрывы сетчатки могут привести даже к полной потере зрения. Нарушение четкости, затуманивание, искажение предметов – повод для немедленного обращения к офтальмологу.

В зависимости от заболевания выполняется лечение лазером (которое в клинике "Папа, мама и малыш" можно сделать бесплатно по ОМС), либо, в более сложных ситуациях, проводится хирургическое лечение.

Правильный диагноз – половина лечения. Поэтому клиникой создано целое диагностическое отделение всех структур глаза. Современное оборудование позволяет ставить диагноз на самых ранних стадиях заболевания.

Гаджеты, длительная работа за компьютером также приводят к снижению зрения. Врачи "Папа, мама и малыш" знают, как помочь ослабить их негативное влияние.

В клинике работает кабинет компьютерного подбора очков. Неподходящие очки могут только усугубить проблему со зрением – отнеситесь серьезно к этому вопросу.

Хорошее зрение – залог сохранения качества жизни, замедления старения мозга до самых преклонных лет.

Запишитесь на консультацию к офтальмологу в клинику «Папа, мама и малыш» уже сегодня: (831) 435-19-99

Клиника «Папа, мама и малыш»

Ул. М. Горького, 195

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