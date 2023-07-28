Стоматология «Аквилио»: искусство заботы о вашей улыбке.

«Аквилио» — это 8 клиник в Нижнем Новгороде, Заволжье и Павлово, где профессионализм, инновации и индивидуальный подход объединяются для создания красивых и здоровых улыбок. Мы стремимся предоставить нашим пациентам не только безупречные результаты, но и уникальный опыт, полный заботы и комфорта.

Каждая наша клиника предоставляет полный спектр стоматологических услуг — от профгигиены до сложных хирургических вмешательств. Поэтому пациенту достаточно лишь однажды выбрать удобную по расположению клинику «Аквилио», чтобы навсегда забыть о стоматологических сложностях.

Профессионализм на каждом шагу

В команде «Аквилио» только высококвалифицированные специалисты, каждый из которых обладает обширным опытом и преданностью своей профессии. Наши стоматологи-терапевты, ортодонты, ортопеды, хирурги, гигиенисты постоянно совершенствует свои навыки и следят за новыми тенденциями в сфере стоматологии.

Инновации для лучшего результата

Благодаря передовым технологии и методам лечения «Аквилио» всегда на шаг впереди. Одним из ключевых инструментов является цифровая диагностика и планирование лечения. Наши клиники оборудованы компьютерными томографами и сканерами для получения высококачественных трехмерных изображений и подробного представления о структуре зубов, челюстей и окружающих тканей. Это позволяет детально изучить каждый случай и разработать наиболее эффективный план лечения для каждого пациента.

Благодаря передовым технологии и методам лечения «Аквилио» всегда на шаг впереди.

Лечение под микроскопом с ювелирной точностью

Микростоматология — один из стандартов современного лечения зубов. Благодаря сложной оптике можно удалить только поврежденные ткани, не затрагивая здоровые, пролечить сложные каналы, аккуратно восстановить форму зуба.

Клиники «Аквилио» оборудованы мощными дентальными микроскопами, с помощью которых доктора проводят терапевтическое, ортопедическое, а также хирургическое лечение с ювелирной точностью. Это обеспечивает непревзойденное качество результатов, снижает длительность процедур и повышает комфорт пациентов.

Антистресс-лечение зубов

Мы понимаем, что посещение стоматолога может вызывать тревогу у пациентов, поэтому предлагаем лечение без боли — под седацией или во сне. Пока стоматологи проводят лечение, удаление, имплантацию или протезирование, пациент находится в состоянии медикаментозного сна, близкого к физиологическому, и просыпается уже со здоровой улыбкой.

Мы следуем самым строгим стандартам безопасности, поэтому на протяжении всей процедуры анестезиолог непрерывно следит за состоянием пациента с помощью передового оборудования для мониторинга, обеспечивая безопасность и комфорт.

Уютная атмосфера и забота о каждой детали

Мы стараемся развеять миф, что лечение зубов — это страшно и дискомфортно. Поэтому наши клиники обустроены, чтобы пациенты чувствовали себя спокойно и расслабленно: просторные и современно оборудованные кабинеты, удобные зоны ожидания, дружелюбный персонал и врачи высокой квалификации обеспечивают комфорт на каждом этапе вашего визита. Главным своим достижением в этой области мы считаем отзывы юных и взрослых пациентов, которые больше не боятся лечить зубы, потому что лечение прошло не только безболезненно, но и комфортно.

В клинике окажут помощь и самым маленьким пациентам.

Аквилио — ваш партнер в заботе о здоровье и красоте вашей улыбки

Мы не просто качественно лечим зубы, а также стараемся выстроить доверительные отношения с пациентом. На приеме врач не только профессионально проводит всестороннюю оценку состояния полости рта, но и внимательно выслушивает пожелания пациента.

Подбор оптимального метода лечения проходит совместно с пациентом, с учетом индивидуальных предпочтений с точки зрения комфорта, эстетики, бюджета. Поэтому процесс и результаты лечения в клиниках «Аквилио» всегда совпадают с ожиданиями пациентов.

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