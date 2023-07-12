Экс-главу Нижегородского водоканала Николюка приговорили к 15,5 годам колонии

Нижегородским следователям удалось пресечь незаконную деятельность группировки Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывшего генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка, его первого заместителя и еще двух предпринимателей признали виновными в организации преступной группировки, а также получении крупных и особо крупных взяток.

Как установил суд, преступное сообщество создал сам Николюк. В свою противозаконную деятельность он вовлек двоих своих замов и еще нескольких человек.

- С июня 2018 по ноябрь 2020 годп гендиректор и члены указанного преступного сообщества, находясь на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы получали от представителей контрагентов Общества взятки на общую сумму более 40 миллионов рублей, за общее покровительство при исполнении обязательств по заключенным и планирующимся к заключению договорам, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Помимо этого, за денежное вознаграждение они обещали организовать беспрепятственное принятие выполненных работ. По замыслу, покровительство должно было осуществляться в разных сферах — от клининга до изыскательных работ и поставок химических реагентов.

В результате совместной работы с УФСБ нижегородским следователям удалось пресечь незаконную деятельность группировки. Николюка арестовали. Свою вину он тогда не признал.

- Приговором суда бывшему генеральному директору назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 190 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

Также Николюку на 12 лет запретили заниматься управленческой деятельностью с последующим ограничением свободы на 1 год и 3 месяца.

Первому заместителю гендиректора назначено наказание в виде 15 лет 2 месяцев колонии строгого режима, а также 140 миллионов рублей штрафа. Также его на 10 лет лишили права становиться руководителем с последующим ограничением свободы на 1 год.

Два других фигуранта дела получили по 16 и 9 лет «строгача», а также штрафы на 225 млн и 90 млн рублей, соответственно.

Ранее сообщалось, что на суде экс-глава Нижегородского водоканала просил справедливого приговора.