«Жену бывшую жалко, очень»: Вадим Булавинов ответил на обвинения в избиении экс-супруги

В соцсетях политика появилось два поста по этому поводу. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Депутат Госдумы, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов отреагировал на новости об избиении его бывшей супруги Надежды. Соответствующий пост появился на его странице вконтакте.

- Прочитал сегодня все новости про «якобы избиение» моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по разному. Во-вторых, все не правда. В-третьих, все достанется детям, а не очередному ее …, - написал он в соцсетях.

Следующая запись на странице Булавинова появилась утром 12 июля. На этот раз послание адресовано недоброжелателям. Также политик решил объяснить корни происхождения своей фамилии:

- У меня документально подтверждено 24 поколения предков. Все имели фамилию. Первые в поколении, два брата, которых прислали на охрану рубежей российских, уже имели фамилию. В это время даже у Царей были клички. 90% жителей России получили фамилию в 18-19 веке.

По словам политика, его не сломают и не запугают, а больше всех в этой ситуации страдают родные.

- Жену бывшую жалко, очень. Прошу не комментировать. Детям и так тяжело. Спасибо, - добавил Булавинов к вышесказанному.

Напомним, 11 июля в ряде источников появилась информация о том, что Вадим Булавинов якобы избил свою бывшую жену Надежду. Адвокат потерпевшей Никита Кубасов рассказал, что женщина пришла забрать свои вещи, но бывший муж принялся ее избивать. В результате у нее сломан нос, имеются ушибы и гематомы. В полиции эту информацию пока никак не прокомментировали.

Тем временем, в региональном отделении партии «Единая Россия» уже отреагировали на появляющиеся новости. Там подчеркнули, что оценка ситуации будет дана после объективного и всестороннего разбирательства.

-Нижегородское региональное отделение партии убеждено, что правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах и деталях произошедшего. Если противоправные действия депутата получат подтверждение, то со стороны партии будут приняты все необходимые решения по нахождению его в партийных рядах, - говорится в сообщении НРО «Единая Россия».