Бывшая жена обвинила экс-мэра Нижнего Новгорода Булавинова в избиении

Сам политик также оставил свой комментарий по этому поводу. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Бывшая супруга депутата Государственной Думы, экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в жестоком избиении. Согласно появившейся в СМИ информации, инцидент произошел 3 июля. В районе 10 часов утра Надежде сообщили, что ее вещи вот-вот выбросят из дома.

- Она сорвалась с работы. Приехала к дому. Ее встретил там Вадим Евгеньевич. Он, с ее слов, был нетрезв. И встретил со словами: «Че приперлась» и тому подобное, начал ее оскорблять. И буквально тут же подошел и начал наносить ей удары, - цитирует адвоката потерпевшей Никиту Кубасова Ньюс-НН.

По словам адвоката, Надежда получила перелом носа, а также ушибы и гематомы. Также сообщается, что очевидцами произошедшего стали домработница и водитель, которые также находились на территории домовладения. Они помогли женщине сбежать. Благодаря их участию, считает Кубасов, Надежде удалось избежать серьезных травм.

Женщина обратилась за помощью в ближайший травмпункт, а затем подала заявление в полицию. Данную информацию в пресс-службе регионального ГУ МВД пока никак не прокомментировали.

Тем временем, в региональном отделении партии «Единая Россия» подчеркнули, что вне зависимости от заслуг, положения, статуса противоправные действия и проступки недопустимы, заслуживают самого жесткого осуждения и соответствующей реакции. Она будет дана после объективного и всестороннего разбирательства.

-Нижегородское региональное отделение партии убеждено, что правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах и деталях произошедшего. Если противоправные действия депутата получат подтверждение, то со стороны партии будут приняты все необходимые решения по нахождению его в партийных рядах, - говорится в сообщении НРО «Единая Россия».

Как сообщает «Коммерсантъ» сам политик также прокомментировал произошедшее.

- Я впервые увидел эту информацию, сказать пока нечего. Будем разбираться, - сказал Булавинов изданию.

Параллельно с этим на странице Вадима Булавинова в ВК появился пост, никак не связанный с описываемым инцидентом.

- Заморозил несколько килограммов смородины. Сварил три банки варенья из малины. Всё из огорода. Ягод в этом году много! Будем кушать витамины, - написал он в соцсетях.