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Происшествия12 июля 2023 6:45

Маршрутка и вылетела на трамвайные пути после столкновения с легковушкой в Нижнем Новгороде

Пострадали трое пассажиров автобуса – все они доставлены в больницу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Маршрутка и вылетела на трамвайные пути после столкновения с легковушкой в Нижнем Новгороде.

Маршрутка и вылетела на трамвайные пути после столкновения с легковушкой в Нижнем Новгороде.

Фото: СОЦСЕТИ

Серьезное ДТП с участием маршрутки произошло ранним утром 12 июля в Нижнем Новгороде. Автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой, после чего вылетел с дороги на трамвайные рельсы, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дорожный инцидент произошел около 6 часов утра на проспекте Ленина в Автозаводском районе. 23-летний водитель вазовской «пятнашки» при развороте не пропустил маршрутку №59, в результате чего произошло столкновение, и ПАЗик выбросило на рельсы. Пострадали трое пассажиров автобуса – все они были доставлены в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция. Из-за ДТП временно встали трамваи №№8 и 22, а трамвай №417 временно изменил маршрут.

Отметим, что это второе ДТП за сутки с участием маршрутки №59. Накануне ПАЗик аналогичного маршрута протаранил и буквально впечатал в столб иномарку на проспекте Героев в Нижнем Новгороде. Пострадали три человека.

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