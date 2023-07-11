Травмы головы и переломы: Три человека пострадали при столкновении маршрутки т-59 и легковушки в Нижнем Новгороде

ДТП произошло утром 11 июля. Фото: "Нижний №1"

Маршрутка т-59 протаранила «Пежо» в Московском районе Нижнего Новгорода утром 11 июля, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Авария произошла в 10:10 у дома №27 на проспекте Героев, рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Гастелло». Водитель легковушки не предоставила преимущество в движении автобусу. Таким образом, произошло столкновение и легковушка оказалась зажата между маршруткой и столбом. Судя по кадрам, у ПАЗа также повреждена передняя часть. В результате этого ДТП есть пострадавшие.

- После столкновения маршрутного автобуса №59 и легкового автомобиля за медицинской помощью обратились 3 человека — двое из легкового автомобиля и один пассажир автобуса. Погибших нет, - написал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.

По его словам, пассажир «Пежо» получил медицинскую помощь, но от дальнейшего обследования отказался. Водитель легковушки получила травмы головы и перелом ребер, а пассажир т-59 получил травмы головы. Обоих пострадавших отправили в больницу №13.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.