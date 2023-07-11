Режим повышенной готовности по ковиду отменен в Нижегородской области с 12 июля

Ограничения на проведение массовых мероприятий продолжает действовать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Режим повышенной готовности по ковиду прекращает действовать в Нижегородской области с 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. С этой даты соответствующий указ признается утратившим силу. Тем не менее, продолжают действовать введенные ранее ограничения на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей, за исключением некоторых случаев.

- Ограничение на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей теперь обусловлено не режимом, связанным с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а режимом, связанным с обеспечением общественной безопасности, охраной общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, - говорится в сообщении.

Проведение массовых мероприятий по-прежнему необходимо согласовывать. Заявки будет рассматривать оперативный штаб, к которому переходят функции координационного штаба по ковиду.

- В рамках реализации указа президента РФ от 19 октября 2022 года №757 создан оперативный штаб, к которому переходят функции координационного штаба, действовавшего в рамках указа губернатора от 13 марта 2020 года. Заявки от организаторов будут рассматриваться оперативным штабом, в состав которого входят представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, - добавили в пресс-службе.

Напомним, режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения были введены в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 13 марта 2020 года. За время пандемии ограничения периодически менялись. Так, например, в период высокой заболеваемости нижегородцам приходилось использовать qr-коды, чтобы выйти из дома. Позже эти меры были сняты, однако на территории региона продолжал действовать масочный режим.