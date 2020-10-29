Стало известно, вернут ли QR-коды в Нижегородской области осенью 2020. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в регионе одно за другим возвращаются весенние ограничения. Главный вопрос, который волнует нижегородцев – вернут ли QR-коды в Нижегородской области осенью 2020.

- На данный момент в Нижегородской области не идет речь о возвращении QR-кодов для передвижения граждан, как это было весной, - пояснил в эфире стрим-марафона, организованного «Российской газетой», директор ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов. – На этот раз региональное правительство сконцентрировано на бдительности работодателей и организаций, работающих с населением. В связи с этим была возобновлена отчетность предприятий, работающих в удаленном режиме.Это необходимо для стратегического планирования, в том числе – по линии Минпромторга. При этом персональные данные нижегородцев не собираются.

Напомним, в Нижегородской области из-за пандемии коронавируса школьники были досрочно отправлены на осенние каникулы, которые продлятся до 5 ноября. Одновременно с этим был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Офисных сотрудников было рекомендовано перевести на удаленную работу.