Мой ГАЗ — моя крепость

На Горьковском автозаводе сформировались сильные традиции воспитания и поддержки новичков. Фото: Михаил Сорокин

За последние годы российская промышленность в очередной раз продемонстрировала способность адаптироваться к любым обстоятельствам: несмотря на жесткие западные санкции, из-за которых потребовалось в кратчайшие сроки глобально перестроить логистику и производственные процессы, предприятия продолжают развиваться и при этом усиливают поддержку своих сотрудников. Почему в кризисные времена стоит работать в реальном секторе, рассказываем на примере одного из крупнейших нижегородских и российских работодателей — Горьковского автозавода.

Главное — люди

Беспрецедентный санкционный режим, в условиях которого оказалась российская промышленность, усугубляется рекордным дефицитом персонала. По оценке Банка России, обеспеченность кадрами на отечественных предприятиях сейчас самая низкая за последние 25 лет. В этих условиях благополучие работников, качество их жизни в самом широком смысле этого понятия, становится все более важной характеристикой компаний-работодателей. Наиболее инициативные и ответственные из них, как Горьковский автозавод (ГАЗ), кроме регулярно индексируемых зарплат и годовых премий предлагают расширенные программы поддержки. Например, сотрудники ГАЗа и их семьи могут отдыхать в санаториях и пансионатах, оплачивая не более 20% стоимости путевки, и отправлять детей в лагерь за 10% стоимости путевки. Работники ГАЗа пользуются корпоративными скидками в городские фитнес-клубы.

Многодетным семьям и молодым родителям — особая поддержка. Мамы и папы, работающие на ГАЗе, ежемесячно получают частичную компенсацию платы за детсады, а перед началом учебного года — выплаты для подготовки первоклассников к школе. Многое делается для организации детского досуга: на базе ГАЗа работают детские технопарки «Техноспейс» и «Кванториум», где изучают робототехнику, мехатронику, технологии виртуальной реальности, инженерные дисциплины. А через кружки и секции ДК ГАЗ прошли многие поколения автозаводцев.

Пандемия особенно ярко продемонстрировала, как важны для предприятий свои медицинские службы. У ГАЗа есть собственный медицинский центр, по уровню оснащения превосходящий многие частные клиники региона. Завод не только с советских времен сохранил сильную лечебную базу, но за последние годы усилил ее новыми диагностическими отделениями и оснастил современным оборудованием. В составе многопрофильного Центра медицинской профилактики ГАЗ — терапевтическое, хирургическое и другие отделения, клинико-диагностическая лаборатория, ПЦР-лаборатория, дневной стационар, здравпункты на производстве, физлечебница, КТ- и МРТ-оборудование нового поколения. Профосмотры, вакцинация, процедуры диспансеризации — для работников все это бесплатно и регулярно.

На ГАЗе берегут и традиции корпоративной культуры. КВНы, совместные выезды на природу, летние и зимние спартакиады, турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, плаванию, лыжам, легкой атлетике — все для того, чтобы люди чувствовали себя частью большой и дружной команды единомышленников.

Можно без опыта

Когда-то считалось, что без опыта на производстве делать нечего. Но все изменилось, причем не только для молодых специалистов, выпускников вузов и ссузов. Сегодня карьерную траекторию можно поменять в любом возрасте без страха остаться безработными: в условиях дефицита кадров работодатели заинтересованы в обучении сотрудников и предоставляют возможность получить новую профессию «с нуля».

На ГАЗе начальным навыкам учат бесплатно на базе собственного образовательного центра в Нижнем Новгороде — Академии современных технологий автомобилестроения им. А.Н. Моисеева. Почему это важно? Во-первых, освоив профессию, потом можно повышать квалификацию и одновременно работать — в академии подстраивают график обучения под производство. Во-вторых, если появится желание освоить другую профессию, можно смело действовать: в академии порядка 400 программ, причем теоретической части учиться можно и в онлайне.

По поводу адаптации на производстве тоже можно не переживать: на заводе сформировались сильные традиции воспитания и поддержки новичков — никого не бросают в воду, не научив плавать. В этом одно из неоспоримых преимуществ работы именно в большой компании, где вникнуть в нюансы профессии всегда помогают опытные наставники: на ГАЗе их этому специально обучают и для них это не дополнительная навязанная нагрузка, а осознанно стимулируемая руководством (в том числе финансово) задача.

Отдельно стоит сказать об условиях бытового комфорта в цехах. На ГАЗе единая качественная спецодежда, комнаты отдыха с горячим душем, оплачиваемые обеды и т.д. Вообще, с точки зрения оснащения современный завод — это давно не советское черно-белое кино про уставших закопченных работяг, а скорее ставшая реальностью научная фантастика с чистыми помещениями, роботами, суперкомпьютерами и управляющими ими людьми в фирменной спецодежде.

Современный завод — это давно не советское черно-белое кино про уставших закопченных работяг, а скорее ставшая реальностью научная фантастика с чистыми помещениями и новейшим оборудованием. Фото: Михаил Сорокин

Еще один расхожий стереотип о работе на заводе — негибкий график. На самом деле за дисциплиной на предприятиях, конечно, следят, но сформировать свой рабочий режим можно по-разному, с учетом жизни семьи и увлечений: разные производства работают в разные смены.

Возможности для развития

Импортозамещение, технологический суверенитет, глобальная перестройка логистических цепочек и производств — процессы, которые идут сейчас в российской экономике, можно называть как угодно, но суть одна: перед российскими предприятиями стоят беспрецедентные новые вызовы. И первыми на них реагируют те, кто давно и планомерно вкладывался в собственную стратегию, играл вдолгую и благодаря этому готов ко всему и сегодня.

Для ГАЗа развитие линейки автомобилей — постоянный процесс, несмотря ни на какие трудности. Собственный инженерный центр ведет непрерывные разработки новой техники, постоянно модернизируется производство. Машины выпускаются на роботизированных сварочных, окрасочных и штамповочных линиях, созданных с применением технологий мирового автопрома.

«Работа у нас интересная и перспективная, — подтверждает руководитель группы производства грузовых автомобилей ГАЗа Андрей Сухомлинов (он начинал на заводе слесарем механосборочных работ, а сейчас руководит коллективом из 60 человек). — Мы выпускаем лучшие в стране коммерческие автомобили. Ежегодно осваиваем производство новых моделей, которые ждет вся страна. Гордимся тем, что наши машины постоянно получают отраслевые награды. Например, „Соболь NN“ стал лучшим коммерческим автомобилем в России в номинации „Фургон года“».

Для ГАЗа развитие линейки автомобилей — постоянный процесс, несмотря ни на какие трудности. Фото: Михаил Сорокин

Причастность к большому делу и достижениям федерального уровня — важный момент с точки зрения удовлетворенности от работы, но не единственный. Каждый новый проект — это шанс для развития и карьерного роста сотрудников. «ГАЗ дает возможность осваивать самое современное оборудование, повышать свой профессиональный уровень», — говорит Павел Селягин, работающий наладчиком на сварочной линии автомобилей «Соболь NN».

Когда не все равно

В современном обществе все большее значение имеет то, что раньше называли общественно-полезной работой, а сейчас — благотворительными и социальными проектами. Социологи констатируют, что оказание помощи другим людям, забота об окружающей среде и месте жительства улучшает наше психологическое самочувствие и качество жизни в целом.

На ГАЗе развито добровольческое движение. Ежегодно проходит волонтерский фестиваль «Навигатор добра — ты», где команды сотрудников представляют свои волонтерские проекты и победители получают от компании гранты. Это может быть помощь ветеранам, медикам, детсадам и школам, инициативы по благоустройству района. Например, каждый год автозаводские волонтеры очищают от мусора Пермяковское озеро, выходят на субботник в Автозаводский парк, проводят новогоднюю акцию «Подари тепло детям» и т.д.

Тренд на инициативность и неравнодушие формируется сознательно — компания сама подает пример такого отношения к жизни. ГАЗ по инициативе сотрудников и при поддержке промышленника Олега Дерипаски реализует программу «Новый социальный вектор». В ее рамках автозаводцы сами формируют перечень общественных пространств, культурных, образовательных и спортивных объектов, которые нуждаются в реконструкции — и завод вместе с администрацией города финансирует эти работы. Результаты за два года впечатляют: после глобальной реконструкции открыт Музей истории ГАЗа, муниципальный спорткомплекс «Чайка» стал современным многофункциональным спортивным центром, начался капремонт Дворца культуры ГАЗ и Дома физкультуры с бассейном. В дальнейших планах —совместная с муниципалитетом работа над обновлением Автозаводского парка культуры и отдыха, строительство муниципального Центра спортивных единоборств. Границы заботы о сотрудниках расширены далеко за пределы производственных площадок.