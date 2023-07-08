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Происшествия8 июля 2023 13:42

Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в ЖК «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Столкнулись три легковых автомобиля и маршрутка
Елизавета КОПЫЛОВА
Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в ЖК «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Фото: Группа «ЧП | ДТП Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в ЖК «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Фото: Группа «ЧП | ДТП Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Массовое ДТП с участием маршрутки и трех легковых автомобилей произошло в ЖК «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации опубликованной в телеграм-канал «Мой Нижний Новгород» авария произошла сегодня днем. В результате столкновения автобус Т-97 вылетел с проезжей части и врезался в столб. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, страшная авария произошла 1 мая в Нижегородской области - в результате столкновения трех фур, газели и легковой машины погибло четыре человека, остальные в тяжелом состоянии.

ДТППроисшествия: ДТП