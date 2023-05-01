Три фуры, газель и легковушка: Четыре человека погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Нижегородской области. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Страшная авария произошла 1 мая в Нижегородской области - здесь в результате столкновения трех фур, газели и легковой машины погибло четыре человека, остальные в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП случилось на трассе М7 на повороте в с.Никольское в сторону Республики Чувашия. По предварительным данным, у прицепа грузового автомобиля произошел разрыв колеса, в результате он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковым автомобилем KIA. После этого на трассе столкнулись еще две фуры, а водитель Газели съехал с дороги.

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Нижегородской области. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

- До прибытия скорой 4 человека погибли на месте. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Воротынскую ЦРБ. Второй пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован в Лысковскую ЦРБ, - сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На месте работают сотрудники ГИБДД, чтобы установить все обстоятельства трагедии.