Нижегородская мэрия продает долю в офицерском корпусе Тобольских казарм Фото: Яндекс.Карты

В нижегородской мэрии хотят продать 21/100 доли в офицерском корпусе Тобольских казарм. Соответствующее постановление, подписанное Юрием Шалабаевым, опубликовано на сайте администрации города.

Согласно информации, здание признано объектом культурного наследия и находится по адресу проспект Гагарина 60, корпус 5. Администрация Нижнего Новгорода хочет продать часть постройки на торгах. Комитет по управлению городским имуществом должен организовать оценку рыночной стоимости той доли, которую планируют продать.

Комплекс зданий был предназначен для 38 пехотного тобольского полка, который перевели в Нижний Новгород в 1910 году. Изначально он должен был располагаться на площади Лядова. Комплекс включал около трех десятков каменных зданий: здания для проживания солдат и офицеров, конюшни, служебные и административные корпуса.

Из документа на сайте горадминистрации следует, что здание состоит из трех надземных и одного подземного этажа. Будущему хозяину нужно будет сохранить объект ОКН и при необходимости проводить ремонт. До 10 декабря владелец должен установить табличку на здании с информацией об ОКН.

Напомним, ранее стало известно, что пять объектов культурного наследия планируют отреставрировать в Нижнем Новгороде в 2023 году.