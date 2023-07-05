«Перепутала педали»: Иномарка вылетела на тротуар и сбила четырех человек в центре Нижнего Новгорода

Женщина-водитель перепутала педали и сбила четырех человек на улице Рождественской. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на улице Рождественской иномарка вылетела на тротуар и сбила четырех человек, среди которых двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 4 июля около 19 часов в историческом центре Нижнего Новгорода. Прямо у подножия Строгановской церкви 46-летняя женщина за рулем «Киа» внезапно вылетела на тротуар и сбила находившихся там людей.

- Водитель перепутала педали и нажала газ вместо тормоза, - уточнили в ГИБДД.

В результате пострадали две женщины и двое детей – восьми и одиннадцати лет. К счастью, госпитализация им не потребовалась: врачи «скорой» осмотрели их и оказали необходимую помощь на месте.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, а в отношении водительницы составлен административный протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».

Напомним, два дня назад в Богородске женщина-водитель сбила двух пешеходов, после чего протаранила припаркованные у дороги машины. Пострадавший мужчина скончался на месте, а его спутница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.