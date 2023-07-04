Женщина на иномарке сбила двух пешеходов и протаранила две машины в Богородске. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Богородске женщина на иномарке сбила двух пешеходов, после чего влетела в припаркованные у дороги автомобили. Один из пострадавших погиб на месте, вторая – женщина - доставлена в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Все произошло 3 июля около 20:30 на улице Полевой. 40-летняя нижегородка ехала на своем «Ниссан Кашкай» и не заметила двух пешеходов. Трагедии избежать не удалось: иномарка сбила людей, после чего врезалась в две припаркованные машины – «Опель» и «Мерседес» - и перевернулась.

Пешеходами оказались 68-летние супруги: мужчина получил смертельное ранение и погиб на месте, а женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У нее диагностировали перелом грудного отдела позвоночника. Как говорят знакомые погибших, виновница аварии отвлеклась на телефон, поэтому ни знаков, ни людей не увидела. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются госавтоинспекторы. Известно, что водительница «Кашкая» получила права четыре года назад.