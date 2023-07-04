Уснул с зажженной сигаретой: В Нижнем Новгороде дважды за ночь тушили одну квартиру

Пожарные дважды выезжали на вызов, а жильцов не раз эвакуировали из-за пьяного курильщика. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Неспокойная ночь выдалась у жильцов многоэтажки на улице Голованова в Приокском районе Нижнего Новгорода – там спасатели несколько раз за ночь поднимали людей с кроватей и эвакуировали их на улицу в пижамах и халатах. Как оказалось, в доме дважды вспыхнула одна и та же квартира. А причиной пожара послужил пьяный владелец, который оба раза засыпал с зажжённой сигаретой.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. К их приезду из окна на втором этаже валил густой дым. Первым делом пожарные бросились спасать жильцов. Из подъезда по лестницам они эвакуировали 14 человек, в том числе двух детей. Ещё одного человека вывели с помощью маски для спасаемых. В результате пожара обгорело имущество, а также пострадала наружная отделка на площади 1 квадратный метр.

ЧП на улице Голованова в Приокском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Не успели пожарные вернуться в часть, как снова поступил вызов на пожар по тому же адресу. На этот раз площадь пожара составила 2 квадратных метра.

– К тушению пожара привлекались 25 человек и 6 единиц техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, в этом ЧП обошлось без жертв.

Напомним, что мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в деревне Звягино Вачского района.