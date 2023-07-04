Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в деревне Звягино Вачского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило четвертого июля в 00:00. Пожарные сразу же выехали на место происшествия, однако к тому времени дом уже горел по всей площади. Кроме того, огонь перекинулся на кровлю и чердачное помещение соседнего дома.

В результате пожара сгорели два дома общей площадью 144 кв. метров. Во время разбора конструкций были обнаружены тела погибших – 55-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Всего к тушению пожара привлекалось 13 пожарных и четыре единицы техники.

- На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану. Предполагается поджог, - сообщили в МЧС.