Катался с сыном на SUP доске: СК проводит проверку из-за гибели нижегородца на водоеме

Тело погибшего обнаружили 2 июля в Павловском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи Нижегородской области начали проверку из-за гибели мужчины на водоеме. Тело погибшего обнаружили 2 июля в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 1 июля 36-летний нижегородец вместе со своим 4-летним сыном плавал по реке Оке на надувной SUP доске. Доска опрокинулась, и отец с сыном оказались в воде. Ребенка спасли прохожие. Он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Тело мужчины удалось найти водолазам спасательного отряда МЧС спустя почти сутки, 2 июля в 13.50.

– При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

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