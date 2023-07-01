Собирала ягоды: Мужчина зарезал пенсионерку в нижегородском лесу

В убийстве пенсионерки подозревается 59-летний местный житель. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Пенсионерку жестоко убили в лесу Нижегородской области. Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в Починковском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

22 июня 67-летняя женщина пошла в лес по ягоды. Но домой она не вернулась. От множественных ножевых ранений пенсионерка скончалась в лесном массиве.

В убийстве подозревается 59-летний местный житель. Он находился в то время в лесу. Следователи СК и сотрудники полиции задержали мужчину. Сейчас он находится под стражей.

– Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее мы рассказывали о другом зверском убийстве: весной 54-летний мужчина ради наследства убил родного дядю, расчленил труп, а фрагменты тела вывез на машине в соседний регион и разбросал по лесу.