«Три дня переносил части тела в багажник»: нижегородец убил родного дядю ради наследства, расчленил и разбросал останки по лесу

Останки в лесу нашли в апреле, как только сошел снег. Фото: СУ СК России по Ивановской области

В Нижегородской области задержали 54-летнего мужчину, который ради наследства убил родного дядю, расчленил труп, а фрагменты тела вывез на машине в соседний регион и разбросал по лесу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ивановской области.

Все началось с того, что в апреле в лесополосе на трассе Иваново - Нижний Новгород люди нашли фрагменты человеческих костных останков. Следователи возбудили уголовное дело, провели генетическую экспертизу и установили, что они принадлежат 79-летнему жителю Балахны. Распутывая это дело, следователи вызвали на допрос племянника убитого, который также проживает в Балахне. Подозреваемый во всем сознался и рассказал, как было дело.

2 марта обвиняемый вместе с дядей коротал вечер у себя дома за рюмкой горячительного. Зная о том, что в случае смерти родственника он унаследует его недвижимость и сбережения, балахнинец решил приблизить этот момент и напал на старика. Тот ударился о железный косяк двери, упал и захрипел. Племянник убедился, что он мертв, и, по его признанию, «очень сильно испугался». Так сильно, что осознание того, что от трупа надо избавиться, пришло к нему только через 40 минут.

- Целое тело я, конечно, не дотащил бы, - рассказал следователям обвиняемый. - Решил его расчленить и положить в багажник. И так вот в течение трех дней я потихонечку переносил части тела в багажник, они там лежали в замерзшем виде.

Когда дело было сделано, душегуб сел за руль и отправился в сторону Ивановской области. Там он остановился на обочине и стал частями выкидывать фрагменты тела в лесу, предварительно вынимая их из пакета.

- Выбрасывал по нескольку частей, потом садился в машину, проезжал какое-то расстояние, опять выходил, выбрасывал и опять ехал, - вспоминает обвиняемый.

После этого горе-племянник спокойно уехал домой и около месяца жил обычной жизнью, пока из-под растаявшего снега не показались разбросанные по лесу останки его дяди. На следующий день после чистосердечного признания обвиняемый был взят под стражу. Теперь его ждет суд.