Два человека погибли при столкновении легковушки с «КамАЗом» на Южном обходе Нижнего Новгорода

Авария произошла на 44 километре трассы Москва – Уфа. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло днем 29 июня на Южном обходе Нижнего Новгорода. Там иномарка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 44 километре трассы Москва – Уфа. Водитель «Шкоды Октавия» превысил максимальную скорость на повороте автодороги, в результате чего машину занесло. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в «КамАЗ».

В ДТП погибли два человека – водитель и пассажир «Шкоды Октавия».

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают уточнять обстоятельства случившегося.

Напомним, массовое ДТП с участием большегруза и военного «Урала» произошло на трассе М-7 в Нижегородской области 29 июня.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен