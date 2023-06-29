Два человека погибли при столкновении легковушки с «КамАЗом» на Южном обходе Нижнего Новгорода

Авария произошла на 44 километре трассы Москва – Уфа.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Смертельное ДТП произошло днем 29 июня на Южном обходе Нижнего Новгорода. Там иномарка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на 44 километре трассы Москва – Уфа. Водитель «Шкоды Октавия» превысил максимальную скорость на повороте автодороги, в результате чего машину занесло. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в «КамАЗ».
В ДТП погибли два человека – водитель и пассажир «Шкоды Октавия».
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают уточнять обстоятельства случившегося.
Напомним, массовое ДТП с участием большегруза и военного «Урала» произошло на трассе М-7 в Нижегородской области 29 июня.
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