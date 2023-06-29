Фура и военный «Урал» столкнулись на трассе в Нижегородской области

Фото: скрин видео в сообществе ВКонтакте «ЧП|ДТП Нижний Новгород»

ДТП с участием большегруза и военного «Урала» произошло на трассе М-7 в Нижегородской области 29 июня. Такая информация появилась в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Позже стало известно, что ДТП было массовым. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.

– Сегодня в 10.24 поступило сообщение о ДТП с участием четырех транспортных средств в Володарском районе у села Золино. Сотрудники МЧС производили смыв топлива с проезжей части. Всего в работах были задействованы четыре человека, одна единица техники, – рассказали в ведомстве.

Фото: скрин видео в сообществе ВКонтакте «ЧП|ДТП Нижний Новгород»

В результате аварии пострадали четыре человека. Сведений об их состоянии пока нет.

«Комсомолка» отправила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области для уточнения обстоятельств происшествия.

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