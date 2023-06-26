Получил миллион в качестве взятки: Стали известны подробности ареста главы нижегородского департамента строительства Ильи Гора

Главу нижегородского департамента строительства арестовали за взятку в один миллион рублей. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С самого утра 26 июня в администрацию Нижнего Новгорода нагрянули сотрудники ФСБ, Вскоре стало известно, что обыски проходят в департаменте строительства и капитального ремонта, а затем сообщили об аресте его главы Ильи Гора. Как оказалось, чиновника подозревают в получении взятки в размере одного миллиона рублей.

- По версии следствия, в период с февраля по март 2023 года обвиняемый знал, что некая оптовая организация не сможет в месячный срок обеспечить детские сады необходимым оборудованием. Однако все равно рекомендовал определить данную организацию единственным поставщиком без проведения конкурса, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – На основании его рекомендаций были заключены муниципальные контракты на поставку оборудовании в дошкольные учреждения, при выполнении которых были нарушены сроки.

Как сообщают следователи, за это в июне чиновник через посредника получил взятку в размере одного миллиона рублей. Она была получена от представителя организации, в интересах которой он действовал.

- В настоящее время мужчина задержан, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета. – Ему предъявлено обвинение, а сам он заключен под стражу. Сейчас свою вину он полностью признал.