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НовостиПолитика26 июня 2023 9:34

Главу департамента строительства Илью Гора задержали в Нижнем Новгороде

Пока следственные органы эту информацию не подтвердили
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Главу департамента строительства Илью Гора задержали в Нижнем Новгороде.

Главу департамента строительства Илью Гора задержали в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Утром 26 июня началось в администрации Нижнего Новгорода с громкого задержания – сотрудники ФСБ нагрянули к главе департамента строительства и капитального ремонта Илье Гору.

- В департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода прошли обыски, - сообщает телеграм-канал «Опер пишет…». - По имеющейся информации, сотрудниками нижегородского ФСБ задержан руководитель департамента Гор Илья Владимирович.

Пока официального подтверждения со стороны правоохранительных органов нет. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.