Главу департамента строительства Илью Гора задержали в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Утром 26 июня началось в администрации Нижнего Новгорода с громкого задержания – сотрудники ФСБ нагрянули к главе департамента строительства и капитального ремонта Илье Гору.

- В департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода прошли обыски, - сообщает телеграм-канал «Опер пишет…». - По имеющейся информации, сотрудниками нижегородского ФСБ задержан руководитель департамента Гор Илья Владимирович.

Пока официального подтверждения со стороны правоохранительных органов нет. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.