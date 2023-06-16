Основные мероприятия Дня молодежи пройдут в центре города и на Стрелке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

24 июня в столице Приволжья, как и во многих других городах России будет праздноваться День молодежи. В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России, а значит, празднование в нашем городе обещает быть масштабным и запоминающимся. Основные мероприятия Дня молодежи пройдут в центре города на площади Минина и Пожарского. Также одной из ключевых локаций праздника станет футбольный стадион на Стрелке. Для посетителей праздника в этот день выступят Дима Билан, группа «Чиж & Co», Ramil’ и Тина Кузнецова. Ожидается иммерсивное шоу от Ильи Авербуха и множество других сюрпризов. Публикуем подробную программу Дня молодежи 2023 в Нижнем Новгороде.

День молодежи в центре города

Программа празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде стартует на площади Минина и Пожарского в 12:30. Для нижегородцев и гостей города будет работать сразу несколько интерактивных зон по нескольким направлениям.

Расписание работы тематических зон:

- 12:30-19:00 - «Навстречу креативу» - выступления участников «Студвесны», диджеев, молодых артистов региона, открытый микрофон, Летний кубок КВН и многое другое на главной и малой сценах в центре города. Выставка художественных работ «О важном» в «Точке кипения»;

- 13:00-18:00 - «Навстречу знаниям» - просветительские лекции, презентации проектов по волонтерству и стратегическая игра по лидерству «Город Л». Локации - «Арсенал» и «Точка кипения»;

- 14:00–15:30 - «Навстречу новому» - презентация проектов «Росмолодежи» в летнем лектории;

- 12:30-19:00 - «Навстречу спорту» - соревнования по уличным видам спорта и мастер-класс по безопасной езде на самокате на площади Минина и Пожарского;

- 13:00-18:00 - «Навстречу своему делу» - площадка виртуальной реальности и маркет молодых на площади Минина и Пожарского, встреча с победителями грантовых конкурсов, мастер-классы и квизы по социальному проектированию, креативные сессии и встречи с предпринимателями в «Точке кипения»;

- 13:00-19:00 - «Навстречу Родине» - создание арт-объекта «Мы вместе», мастер-классы, тематические стенды и выставки на Линии пагод;

- 13:00-18:00 - «Навстречу карьере» - мастер-классы и интерактивности по теме карьеры в «Точке кипения».

- 13:00-19:00 «Навстречу добру» - мастер-классы, игры и квизы по безопасности, ведению экологичного образа жизни, донорству и волонтерству, ярмарка добра и доброе письмо на локации Линия пагод.

В 21:00 на главной сцене состоится выступление хедлайнера Димы Билана.

Вход на площадь свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте «Росмолодежи».

Церемония закрытия на стадионе «Нижний Новгород»

В 19:00 на стадионе «Нижний Новгород» начнется церемония закрытия Дня молодежи (6+) ее проведут Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич. Далее зрители увидят иммерсивное шоу Ильи Авербуха, которое завершится в 20:40. Заключительным этапом программы закрытия станет выступление приглашенных звезд, среди которых Ramil’, Тина Кузнецова и группа «Чиж & Co». Они исполнят свои хиты в современной обработке.

Отметим, что для посещения мероприятий на стадионе также нужна предварительная онлайн-регистрация. Заявку можно отправить до 22 июня, количество мест ограничено. Допуск на стадион будет осуществляться с 17:00, на гейтах будут выдавать билеты тем, кто ранее зарегистрировался. С вопросами по регистрации можно обратиться на электронную почту: nn2406@reg.events.