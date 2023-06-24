Магнолия Эша спустя год снова зацвела в ботаническом саду ННГУ

Редчайшая магнолия Эша. Фото: сообщество «Университет Лобачевского | ННГУ» во Вконтакте

Редчайшая магнолия Эша снова зацвела в ботаническом саду ННГУ имени Лобачевского. До этого растение радовало нижегородцев роскошным белым цветком в июле 2022 года. Фотография начала цветения была опубликована в группе университета во ВКонтакте.

– В природе магнолия Эша растет только на ограниченной территории в штате Флорида. Это карликовое кустарниковое растение до пяти метров высотой с цветком до 30 сантиметров в диаметре, – сообщают представители университета имени Лобачевского.

Цветки магнолии Эша имеют тонкий цитрусово-жасминовый аромат. Но цветет это растение всего 24 часа.

Напомним, Магнолия Эша – это редчайшее из крупнолистных эндемичное растение. Названа она в честь нашедшего и описавшего его ботаника Эша.

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