Редчайшая магнолия Эша впервые зацвела в ботаническом саду ННГУ

Так выглядит цветок магнолии Эша. Фото: Андрей Скворцов, пресс-служба ботанического сада ННГУ.

Экзотическая магнолия Эша впервые зацвела в ботаническом саду ННГУ им. Лобачевского. Кадрами белоснежной красавицы поделилась пресс-служба ботсада – цветение длится всего один день, и сотрудники оранжереи поспешили запечатлеть это событие на фото.

- В Ботаническом саду Университета Лобачевского эта красавица живёт уже около шести лет, и вот впервые порадовала роскошным цветком больше 30 см в диаметре! А какой аромат! – рассказали в пресс-службе ботанического сада.

К сожалению, запах на страницах сайта передать невозможно, но цветки этой магнолии имеют тонкий цитрусово-жасминовый аромат. Магнолия Эша – это листопадное дерево или кустарник до 8 метров высотой. В природе она растет только на ограниченной территории по Флориде (США), где встречается на песчаных грунтах около водоемов. Размер листьев этого декоративного растения достигает 70 сантиметров в длину.

Магнолия Эша - редчайшее из крупнолистных эндемичное растение. Названа она в честь нашедшего и описавшего его ботаника Эша.