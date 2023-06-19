Цех деревообработки, дом и две бани выгорели в Нижнем Новгороде 19 июня

Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Цех деревообработки, две бани и жилой дом с мансардным этажом горели в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода вечером 19 июня. Информация о возгорании на улице Семафорной поступила в экстренную службу в 20:44. На место происшествия сразу же прибыло несколько экипажей МЧС. К тому моменту возгорание было уже настолько мощным, что дым было видно в разных частях города.

Пожар было видно в разных частях города. Фото: Мария СОРОКИНА

- В 21:48 объявлена локализация пожара. Погибших и пострадавших нет. В 22:13 ликвидировано открытое горение. Огнем уничтожены цех и надворная постройка. Повреждена одна баня и кровли двух одноэтажных домов. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров, – добавили в пресс-службе ведомства.

К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 55 человек, использовалось 15 единиц специализированной техники.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства этого пожара.