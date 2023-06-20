Гора трупов под боком у экотуристов: Массовое захоронение овец обнаружили рядом с «фермой ужасов» под Нижним Новгородом

Рядом с фермой обнаружили кости и черепа овечек. Фото предоставила Лара Саплина.

Очередной виток получила история с «фермой ужасов» в Ковернинском районе. На этот раз всего в паре километров от участка Владимира Храмова нашли множество мумифицированных трупов овец, и эта ситуация бурно обсуждается. Дело в том, что несколько лет назад этот предприниматель получил грант в размере 14 миллионов рублей на развитие сельского туризма и создал туристическую базу в деревне Захватово. Люди приезжают на его турбазу погладить овечек и козочек не подозревая, что буквально в нескольких километрах по трассе находится источающая зловония гора трупов животных. Местные жители считают, что свалку организовал сам предприниматель, желая сэкономить на утилизации умершего домашнего скота. Сейчас в этом деле предстоит разбираться полиции.

«Его там видели с мешками»

На земельном участке между деревнями Захватово и Каменное было обнаружено порядка 50 частично разложившихся останков животных. Достаточно было задеть слой земли вилами и граблями, чтобы из-под него показались мешки. Внутри вперемешку с опилками были черепа и кости овечек. У деревенских не возникло вопросов, кому они могли принадлежать.

Внутри мешков были обнаружены останки порядка 50 животных. Фото предоставила Лара Саплина.

- Такой породы и в таком количестве поблизости ни у кого нет. Никто не будет держать 2-3 овцы ради молока, это не выгодно. Кроме того, жители деревни Каменное с условием того, что я не назову их имена, рассказали мне, что неоднократно его [Храмова] там видели. Он доставал мешки и таскал их туда. Это было приблизительно года два назад. И где-то с год там стоял ужасный едкий запах разложений. При желании можно доказать, с какой фермы эти мешки и опилки, - рассказал «КП-Нижний Новгород» местный житель Николай Королев.

Ели веревки и полиэтилен

Предпринимателя подозревают в этом неспроста - известно и о другом неприятном эпизоде. Буквально месяц назад местные жители сообщили, что на одном из принадлежащих Храмову участков лежат трупы и кости овечек. Увиденное повергло в шок прибывших к месту ветеринаров — одна овца билась в предсмертной агонии, глаза другого уже мертвого животного пытались выклевать птицы. Запах на участке стоял соответствующий. Сам владелец тогда сослался на плохое здоровье и сказал, что кто-то, вероятно, отравил его животных.

- Вечером работники будут и все уберут. С крематорием в Городце договорились об утилизации, - сообщил предприниматель в телефонном разговоре. Однако никаких работников в тот вечер не приезжало, трупами занимались работники местного ветеринарного управления.

По словам Николая Королева, ему отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными» ввиду отсутствия умысла. При этом в желудках животных нашли веревки и полиэтилен. В пресс-службе ведомства эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлено Николаем Королевым.

Организаторов свалки ищет полиция

К слову, прямых доказательств вины Владимира Храмова в организации свалки также не обнаружено. Как объяснили корреспонденту «Комсомолки» в региональном Управлении Россельхознадзора, животные на частных фермах должны иметь соответствующие бирки в ушах, по которым их легко опознать. Среди найденных останков не было обнаружено ни одной такой бирки. Это значит, что трупы овец могли привозить вообще откуда угодно, и совсем не обязательно с фермы Храмова.

- В настоящее время свалка ликвидирована, все сожжено. Отобраны пробы, сибирская язва не подтвердилась. Другие опасные заболевания также исключены. Ввиду состояния трупов животных, причины их гибели определить сложно. Материалы переданы в полицию. Ведется розыск тех, кому могут принадлежать останки этих животных, - добавили в пресс-службе ведомства.