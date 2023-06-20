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Происшествия20 июня 2023 15:10

Гора трупов под боком у экотуристов: Массовое захоронение овец обнаружили рядом с «фермой ужасов» под Нижним Новгородом

Организаторов свалки останков домашнего скота ищут в Ковернинском районе
Мария СОРОКИНА
Рядом с фермой обнаружили кости и черепа овечек. Фото предоставила Лара Саплина.

Рядом с фермой обнаружили кости и черепа овечек. Фото предоставила Лара Саплина.

Очередной виток получила история с «фермой ужасов» в Ковернинском районе. На этот раз всего в паре километров от участка Владимира Храмова нашли множество мумифицированных трупов овец, и эта ситуация бурно обсуждается. Дело в том, что несколько лет назад этот предприниматель получил грант в размере 14 миллионов рублей на развитие сельского туризма и создал туристическую базу в деревне Захватово. Люди приезжают на его турбазу погладить овечек и козочек не подозревая, что буквально в нескольких километрах по трассе находится источающая зловония гора трупов животных. Местные жители считают, что свалку организовал сам предприниматель, желая сэкономить на утилизации умершего домашнего скота. Сейчас в этом деле предстоит разбираться полиции.

«Его там видели с мешками»

На земельном участке между деревнями Захватово и Каменное было обнаружено порядка 50 частично разложившихся останков животных. Достаточно было задеть слой земли вилами и граблями, чтобы из-под него показались мешки. Внутри вперемешку с опилками были черепа и кости овечек. У деревенских не возникло вопросов, кому они могли принадлежать.

Внутри мешков были обнаружены останки порядка 50 животных. Фото предоставила Лара Саплина.

Внутри мешков были обнаружены останки порядка 50 животных. Фото предоставила Лара Саплина.

- Такой породы и в таком количестве поблизости ни у кого нет. Никто не будет держать 2-3 овцы ради молока, это не выгодно. Кроме того, жители деревни Каменное с условием того, что я не назову их имена, рассказали мне, что неоднократно его [Храмова] там видели. Он доставал мешки и таскал их туда. Это было приблизительно года два назад. И где-то с год там стоял ужасный едкий запах разложений. При желании можно доказать, с какой фермы эти мешки и опилки, - рассказал «КП-Нижний Новгород» местный житель Николай Королев.

Ели веревки и полиэтилен

Предпринимателя подозревают в этом неспроста - известно и о другом неприятном эпизоде. Буквально месяц назад местные жители сообщили, что на одном из принадлежащих Храмову участков лежат трупы и кости овечек. Увиденное повергло в шок прибывших к месту ветеринаров — одна овца билась в предсмертной агонии, глаза другого уже мертвого животного пытались выклевать птицы. Запах на участке стоял соответствующий. Сам владелец тогда сослался на плохое здоровье и сказал, что кто-то, вероятно, отравил его животных.

- Вечером работники будут и все уберут. С крематорием в Городце договорились об утилизации, - сообщил предприниматель в телефонном разговоре. Однако никаких работников в тот вечер не приезжало, трупами занимались работники местного ветеринарного управления.

По словам Николая Королева, ему отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными» ввиду отсутствия умысла. При этом в желудках животных нашли веревки и полиэтилен. В пресс-службе ведомства эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлено Николаем Королевым.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлено Николаем Королевым.

Организаторов свалки ищет полиция

К слову, прямых доказательств вины Владимира Храмова в организации свалки также не обнаружено. Как объяснили корреспонденту «Комсомолки» в региональном Управлении Россельхознадзора, животные на частных фермах должны иметь соответствующие бирки в ушах, по которым их легко опознать. Среди найденных останков не было обнаружено ни одной такой бирки. Это значит, что трупы овец могли привозить вообще откуда угодно, и совсем не обязательно с фермы Храмова.

- В настоящее время свалка ликвидирована, все сожжено. Отобраны пробы, сибирская язва не подтвердилась. Другие опасные заболевания также исключены. Ввиду состояния трупов животных, причины их гибели определить сложно. Материалы переданы в полицию. Ведется розыск тех, кому могут принадлежать останки этих животных, - добавили в пресс-службе ведомства.

Свалка была огорожена сигнальной лентой, а затем ликвидирована. Фото предоставила Лара Саплина.

Свалка была огорожена сигнальной лентой, а затем ликвидирована. Фото предоставила Лара Саплина.

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