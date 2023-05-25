«Трупы и кости раскиданы повсюду»: Нижегородский фермер устроил концлагерь для овец на полученные от государства 14 млн рублей

Предприниматель несколько лет назад получил крупный грант. Фото: "Зоопатруль".

Ферма в деревне Захватово в Нижегородской области стала походить на площадку для съемок фильма ужасов. Луг, на котором должны пастись кучерявые овечки, завален их трупами и останками. Местные жители изо дня в день дышат зловониями, которые источают разлагающиеся трупы, и будто бы ничего нельзя с этим поделать. Владелец давно не появлялся, работников фермы тоже не видно, а животные находятся без еды и воды, гибнут от истощения или иных причин.

- За барьером валяются трупы животных, которые никогда не убирались, - объясняет «Кстати» местный житель Николай Королев, - Овчарня, где ночью находятся овцы, никогда не убирается. В помещении с метр высотой валяются животные, которые умерли без воды. Это не убирается уже несколько месяцев. Клоки шерсти и кости явно от овечек раскиданы по всему полю.

Трупы животных не убираются. Фото: "Кстати".

Мужчина подходит к деревянному ограждению, за которым лежит, трясется в агонии и тяжело дышит овца.

- А вот, кстати, умирает один, - продолжает он и демонстрирует зрелище не из приятных, - У него предсмертные судороги происходят, сейчас помрет. Ужасает эта бесконтрольность и безнаказанность! Вы видите, как он дышит? Видно, что лежит несколько дней и некому помочь.

Мимо пробегает еще одна овца, у которой вымя отвисает почти до земли — ее давно никто не доил. В поле зрения попадают и совсем истощенные, костлявые ягнята, от жалобного блеяния которых становится не по себе. Жители деревни между собой прозвали это место концлагерем и хотят, чтобы все это исчезло.

Сам владелец не согласен с тем, что его ферма находится в запустении. По его словам, несчастных овечек кто-то отравил и, конечно, их трупы скоро уберут.

- У меня высокое давление, я сейчас нахожусь на больничном. Вечером работники будут и все уберут. С крематорием в Городце договорились об утилизации, - заявил Владимир Храмов в телефонном разговоре.

Его слова не нашли подтверждения — никто из работников на ферму не явился. По указанному адресу были вызваны сотрудники Ковернинского госветуправления, которые подтвердили — трупы лежат уже не один день. При этом причины гибели животных могут быть куда опаснее истощения или отравления.

- Я думаю, что неделю [труп] уже лежит. Нужно провести исследование на сибирскую язву, установить, от чего умерло животное. И, конечно, это заражение окружающей среды. Трупы так не должны валяться. - рассказала ветеринарный врач Регина Веселова.

Любопытный момент: несколько лет назад предприниматель получил грант на разведение овец в размере 13 миллионов 800 тысяч рублей. В период с 2019 по 2023 год включительно он должен отчитываться о расходовании средств. С учетом размера гранта, на этой территории должны быть не обветшалые строения вероятно еще из советского периода, а современный высокотехнологичный комплекс с автоматическими поилками и другими удобствами.

- Фермер в свое время получил грант на разведение этих животных. Он получал гранты и на другие виды животных, но вот такое состояние животных, которые обречены просто на гибель. Жители не хотят жаловаться, потому что боятся неприятностей. Мне известно что он получает следующие гранты на других животных и есть вероятность, что следующие животные так же будут брошены, - добавил Николай Королев.

В районной администрации сообщили, что своей деятельностью Владимир Храмов занимается уже несколько лет. За это время на территорию его фермерского хозяйства неоднократно осуществлялись выезды, но никаких нареканий в работе выявлено не было.

- Он зарекомендовал себя с неплохой стороны. В прошлом году получил очередной грант на развитие сельского туризма. Приезжаем, смотрим — работает. Представляет район и область на других мероприятиях, торгует своей продукцией, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства администрации Ковернинского района Юрий Храмов.

По его словам, никаких трупов животных на территории предпринимателя-однофамильца ранее замечено не было, однако в последнее время Владимир Александрович общается неохотно.

Мы ему звонили, договаривались о встрече, но он ссылается на свою занятость, оформлением кредита занят. Вот уже вторую или третью неделю он уходит от контакта, - добавил Юрий Храмов.

Следом за журналистами в деревне Захватово побывали и инспекторы из «Зоопатруля». Предприниматель сообщил им что это вовсе не ферма, а летний лагерь для овечек и даже предложил проехаться до настоящей фермы, которая находится неподалеку.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД, сообщение о происходящем поступило от местных жителей еще 22 мая.

- В настоящее время полицейские проводят проверку, рассматриваются все версии гибели животных, - добавили в пресс-службе.