Водитель погибла, дети ранены: под Нижним Новгородом легковушка протаранила припаркованный тягач

Аваория произошла в темное время суток. Фото: УГИБДД.

Смертельная автомобильная авария произошла под Нижним Новгородом поздним вечером вторника, 19 июня. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, все случилось в темное время суток, приблизительно в 22:30 на 467 километре автодороги «Москва-Уфа» в Кстовском районе.

- По предварительной информации, автомобиль «Тойота» двигался от Нижнего Новгорода в сторону города Уфа. Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на стоячее транспортное средство — тягач «Кенворт», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Тягач с прицепом был припаркован на специальной площадке для отдыха. По какой-то причине иномарка вильнула в эту сторону. В результате вся передняя часть легковушки оказалась смята. За рулем «Тойоты» находилась 35-летняя женщина, не имеющая водительских прав. В результате ДТП она получила смертельное ранение.

В салоне автомобиля также находились двое детей. 9-летний мальчик, хоть и был пристегнут ремнем безопасности, получил перелом. Еще одна пассажирка, 3-летняя девочка, на момент ДТП находилась в детском удерживающем устройстве, получила сочетанную травму. Обоих детей доставили в больницу и госпитализировали.

Ранее сообщалось о страшной аварии в Воротынском районе, в которой погибли пять человек.