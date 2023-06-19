«Дым видно со всего города»: Частный жилой дом загорелся на Сортировке

Частный жилой дом горит на Сортировке в Нижнем Новгороде. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Серьезный пожар вспыхнул вечером 19 июня на Сортировке в Нижнем Новгороде – здесь загорелся частный жилой дом. По словам очевидцев, дым от пожара видно со всех концов города.

- Сегодня в 20:24 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Семафорная в Нижнем Новгороде. В настоящее время производится тушение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской.

В настоящее время информации о пострадавших пока нет. Также неизвестна и площадь вспыхнувшего пожара. Однако, по словам местных жителей, она увеличивается. К настоящему моменту огонь уже успел перекинуться еще на один дом.

- На Сортировке горит сразу два жилых дома, - сообщили очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Напомним, ранее мы писали, что пристрой и кровля магазина загорелись в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация о пожаре по адресу улица Дмитрия Павлова 13 поступила 18 июня в 11:57.