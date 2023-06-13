Крупный пожар в Керженском заповеднике потушили 13 июня

Пожар в заповеднике потушен. Фото: заповедник "Керженский".

Крупный пожар, возникший в Керженском заповеднике, потушен к вечеру 13 июня. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщил замдиректора по охране заповедника Михаил Языков. - По состоянию на 17:33 пожар потушен. На карауле остаются два человека, у них в наличии трактор и ранцевые огнетушители. В ближайшие 2-3 дня они будут обходить очаг пожара и следить за его состоянием. При появлении дыма его будут заливать водой. Это делается для того, чтобы исключить возможность возобновления горения, - добавил он.

В тушении пожара были задействованы 60 человек, привлекалась техника - 2 колесных трактора, 3 гусеничных трактора и 3 пожарных автомобиля.

Напомним, о пожаре стало известно утром 12 июня. Общая его площадь составила 10,5 га. Горели в основном сухие деревья, погибшие во время пожара 2010 года. Считается, что причиной пожара стал удар молнии.