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Происшествия17 июня 2023 6:59

Автобус наехал на 17-летнюю девушку у остановки на улице Большой Покровской

ДТП произошло 16 июня
Елизавета КОПЫЛОВА
Автобус наехал на 17-летнюю девушку у остановки на улице Большой Покровской. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД.

Автобус наехал на 17-летнюю девушку у остановки на улице Большой Покровской. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД.

Рейсовый автобус сбил 17-летнюю девушку у остановки на улице Большой Покровской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел 16 июня около 12:30. Водитель автобуса А-43, подъезжая к остановке на улице Большой Покровской, наехал на пешехода – 17-летнюю девушку. В результате пострадавшую госпитализировали с травмами в детскую областную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе произошла авария. В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в толпу пешеходов. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Очевидцы в соцсетях пишут, что от удара «пешеходов разбросало по дороге, как кегли».

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