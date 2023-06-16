Косплей-дефиле, музей ретро-приставок и зона виртуальной реальности: что посмотреть на ВКСЛ-2023 в Нижнем Новгороде

Состязания будут проходить в пяти дисциплинах. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Грандиозный финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги будет проходить на площадке Нижегородской ярмарки 17 и 18 июня. Восемь сборных команд со всей страны, прошедших в заключительный этап седьмого сезона Лиги сразятся за главный приз — 3 миллиона рублей. Кроме того, юные геймеры получат возможность заявить о себе и получить бесценный опыт, который может пригодиться в будущем при построении карьеры в нише киберспорта.

По ходу турнира спортсмены покажут свои навыки в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II. Сражения команд покажут на большом экране в превосходном качестве. Действия игроков будут комментировать профессионалы, за плечами которых опыт проведения множества всероссийских и международных финалов. Новичкам и людям не посвященным в тему киберспорта понятно и подробно объяснят происходящее на экране.

Для посетителей киберспортивного финала предусмотрено множество различных активностей и сюрпризов. Вероятно, одним из самых зрелищных элементов программы станет косплей-дефиле. На сцену выйдут юноши и девушки в костюмах Королевы боли, близняшек из Atomic hearth, Пуджа — на что только хватит фантазии.

Одним из самых зрелищных элементов программы станет косплей-дефиле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не менее любопытной локацией станет музей ретро-консолей, в котором представлены игровые приставки за всю историю развития этого направления — от первых самых простых до ультрасовременных игровых устройств. Некоторые из них будут представлены просто в качестве экспонатов, на других можно будет включить любимые игры из детства и окунуться в приятные воспоминания.

Для посетителей будет работать музей консолей. Фото: Мария СОРОКИНА

Также будет обустроена специальная зона для желающих «порубиться» на приставке PS5, зона виртуальной реальности и фотозона. Словом, каждый посетитель турнира найдет для себя способ интересно провести время. Для тех, кто по какой-то причине не сможет прийти на Нижегородскую ярмарку в эти дни, организованы онлайн-трасляции турнира.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сняли фрагмент сериала о киберспортсменах «Мишки на сервере».