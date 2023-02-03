Нижегородцы круто играют в «Варкрафт-3»: создатель сериала «Мишки на сервере» рассказал о съемках в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде есть свой закрытый клуб для геймеров. Фото предоставил клуб «Retro LAN party».

В Нижнем Новгороде прошли съемки второй серии документального сериала «Мишки на сервере». Его авторы поставили перед собой задачу рассказать широкому зрителю об истории развития киберспорта в России начиная с конца 90-х и до сегодняшних дней. На днях в группе «мишек» во ВКонтакте и ряде онлайн-кинотеатров состоялась премьера этого сериала, а 5 февраля выйдет серия про наш город. Режиссер, шоураннер и сценарист Кирилл Алехин приоткрыл завесу тайны и рассказал «КП-Нижний Новгород», каких уникальных героев ему удалось найти в столице Приволжья, и почему о них раньше никто не слышал.

Тайный ретро-клуб, замаскированный под гараж

Съемки сериала начались летом и проходили в разных городах России от Владивостока до Белгорода. Всего выйдет пять серий длительностью по 30 минут. Каждая из них посвящена либо истории киберспорта, либо людям, которые развивают его сейчас. Такие персоны, безусловно, есть и у нас.

- В Нижнем Новгороде мы нашли прекрасных, улыбчивых, лучезарных 30-летних айтишников, которые для себя сделали ретро-клуб, чтобы вечерами собираться с ребятами. Они поставили компьютеры, повесили постеры и собираются там, чтобы играть и веселиться. От них, по моим ощущениям, исходит нравственное и ментальное здоровье. Это взрослые успешные люди, которые не стесняются того, что любят игры и получают от них удовольствие, - поделился впечатлениями собеседник.

Клуб «Retro LAN party» снаружи представляет собой самый обычный гараж в приличном районе совсем недалеко от центра города. Но кто судит книгу по обложке?! Внутри можно найти самые разные напоминания о детстве современного миллениала — компьютеры с огромными мониторами, диски, ретро-приставки, постеры фильмов из 90-х, неоновые вывески и многое другое.

Спустя десятилетия многие захотели бы хоть ненадолго напомнить себе, во что они рубились в школьные годы. И вот тут возникает проблема — клуб закрытый и попасть в него можно только через собеседование в «телеге». Кроме того, действует строгое правило — без дам.

- Они это объясняют тем, что когда в мужском обществе появляются девушки, парни начинают вести себя, как павлины — соперничать, показывать что они лучше. Это может привести к нездоровой обстановке в клубе, чего никому не хотелось бы. Надеюсь, вы своих гаражных мужчин перевоспитаете! (смеется)

По его словам, вокруг этого клуба выросло сообщество более ста человек, а среди его организаторов есть игроки из топ-100 игры Warcraft III в России. Эти парни только и ждут достойного соперника, который бросит им вызов.

Без вас сериала бы не было

По словам Кирилла, история «Мишек на сервере» началась именно в Нижнем Новгороде. В 2021 году здесь проходил Всероссийский молодежный форум, в рамках которого состоялся Питчинг дебютантов.

- Мероприятие представляло собой защита короткометражных фильмов, сериалов и прочего независимого контента. И этот питчинг мы выиграли! Я рассказал, что мы хотим снять кино про геймеров и просто ребят, которые любят игры. Мы получили чек, который позволил снять тизер и запустить съемки сериала. Если бы не Нижний Новгород, сериала могло бы и не быть.

Режиссер признается, специальной речи для выступления тогда не готовил, но пейзажи нашего прекрасного города вдохновили экспромтом выдать такую речь, которая привела к победе.

Своих героев Кирилл искал и продолжает искать, в том числе, у нас.

- Я надеюсь, что в начале марта наши нижегородские друзья и гаражные мужчины помогут нам провести в вашем городе показ фильма, а еще турнир. Соберем всех, кто увлечен играми и киберспортом и обнаружим будущих звезд, чемпионов и всех кто прячется в Нижнем Новгороде, - сообщил Кирилл Алехин.

Может ли Нижний стать столицей киберспорта?

На этот вопрос собеседник отвечает без раздумий: - Легко!

- Станете ли вы киберспортивной столицей, продолжает Кирилл, - зависит от вас и от усилий администрации Нижнего Новгорода. Нужно проводить турниры, формировать сообщество, растить своих чемпионов. Это все планомерная работа, которая ведется в любом виде спорта. Вершина этого айсберга — открытие собственного киберспортивного центра, где можно играть и тренироваться. Туда можно, как в клуб единоборств, привести своего ребенка, а через пять лет он станет киберспортсменом. Я знаю, что похожие инициативы были в других городах, и если вы хотите ворваться на арену и выиграть эту «катку», то вам надо начинать прямо сейчас, не тормозить!

По мнению собеседника, такой центр мог бы расположиться по соседству с архитектурными памятниками в центре города, либо где-нибудь на Стрелке, где постепенно формируется ядро спортивной жизни.

В заключение он пожелал нижегородцам не стесняться играть в компьютерные игры, но делать это правильно. Негативные эмоции и нежелательные последствия, по его словам, вызывает не киберспорт, а безответственное отношение к своему телу, здоровью.

- Посмотрите на профессиональных киберспортсменов, чемпионов. Они всегда в хорошей спортивной форме, свежи и бодры, а на лице фирменная улыбка. Нужно уважать свое тело и часы за компьютером обязательно компенсировать тренировками. И вообще, мне нравится это рукопожатие между дисциплинами, когда профессиональные футболисты принимают участие в турнирах по компьютерным играм, а киберспортсмены пробуют себя в оффлайн видах спорта. Это здоровая тенденция, которую надо поддерживать!