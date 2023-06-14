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Общество14 июня 2023 15:40

Полиция оштрафовала фермера, написавшего трактором «Я русский» на поле в Нижегородской области

Оштрафованный молодой человек отказался от финансовой помощи
Мария СОРОКИНА
Нижегородец получил штраф за использование дрона при записи патриотического ролика.

Нижегородец получил штраф за использование дрона при записи патриотического ролика.

Фото: принтскрин видео.

Неожиданная слава

Нижегородец Николай Щелоков устроил перфоманс и неожиданно для себя обрел популярность в сети. Дело было так: на собственном поле в деревне Водоватово Арзамасского района молодой глава местного фермерского хозяйства сделал с помощью трактора гигантскую надпись во все поле: «Я русский!», которая эффектно смотрится с высоты птичьего полета. Все это действо было заснято при помощи квадрокоптера. Видео дополнено песней «Шамана» с аналогичным названием, а затем выгружено в соцсети. Ролик собрал множество просмотров и положительных комментариев. Люди увидели в этом патриотический посыл и желание поддержать соотечественников. Сам его автор в разговоре с «КП-Нижний Новгород» признался, что на самом деле совсем не ожидал, что так прославится.

- Идея снять такой ролик пришла спонтанно. Я просто хотел написать на поле что-нибудь хорошее. Не фанат «Шамана», но некоторые его песни мне нравятся. И как-то так вышло, что и песня и это желание нашли такое воплощение. Я делал этот ролик для себя и публиковал в соцсетях, как если бы вы опубликовали, скажем, фото своей собачки. Просто так с людьми поделиться, просто потому что я веду свои соцсети. Конечно, очень обрадовался поддержке и позитивным комментариям, но цели прославиться я не преследовал, - рассказал молодой человек.

Незнание не освобождает от ответственности

К несчастью для Николая, роликом заинтересовались не только обычные пользователи, но и представители различных ведомств. Вскоре фермер-патриот узнал, что, оказывается, нарушил закон об использовании беспилотников, который действует на территории региона с 31 октября 2022 года. Как пояснили корреспонденту «КП-Нижний Новгород», нарушение этого закона влечет за собой ответственность по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 дол 50 тысяч рублей, а если это еще и привело к гибели человека, деяние квалифицируется уже по статье 271.1 УК РФ.

- Штраф я заплатил, претензий к властям не имею. Закон нарушил — будь добр ответить. Запрещены все виды дронов, я просто был не в курсе. Больше нарушать не буду, - добавил собеседник.

Помощь предложил даже московский депутат

Естественно, нашлись те, кто искренне сочувствует оштрафованному нижегородцу и хочет помочь не словом, а делом. Дескать, как же так? Поступок вроде бы добрый и правильный, а наказывают рублем. Так, например, депутат Мосгордумы Андрей Медведев написал в своем Телеграм-канале следующее:

- Уважаемый Николай! Простите, я не знаю Вашего отчества. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я оплачу Ваш штраф в 50 тысяч рублей.

Подобные предложения Николай отвергает. Долг был выплачен сразу, финансовых проблем из-за этого у молодого фермера нет и не может быть. Он продолжает работать на своих картофельных полях и уже почти забыл о том неприятном инциденте.

- Вчера утром стали поступать предложения помочь. И от депутата тоже было, да. В основном это предложения оспорить наказание, но оспаривать его я, повторюсь, не намерен. Людям, которые мне сейчас предлагают выплатить штраф, хочу сказать, что в финансовой помощи я не нуждаюсь, - резюмировал фермер.

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