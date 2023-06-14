Полиция оштрафовала фермера, написавшего трактором «Я русский» на поле в Нижегородской области

Нижегородец получил штраф за использование дрона при записи патриотического ролика. Фото: принтскрин видео.

Неожиданная слава

Нижегородец Николай Щелоков устроил перфоманс и неожиданно для себя обрел популярность в сети. Дело было так: на собственном поле в деревне Водоватово Арзамасского района молодой глава местного фермерского хозяйства сделал с помощью трактора гигантскую надпись во все поле: «Я русский!», которая эффектно смотрится с высоты птичьего полета. Все это действо было заснято при помощи квадрокоптера. Видео дополнено песней «Шамана» с аналогичным названием, а затем выгружено в соцсети. Ролик собрал множество просмотров и положительных комментариев. Люди увидели в этом патриотический посыл и желание поддержать соотечественников. Сам его автор в разговоре с «КП-Нижний Новгород» признался, что на самом деле совсем не ожидал, что так прославится.

- Идея снять такой ролик пришла спонтанно. Я просто хотел написать на поле что-нибудь хорошее. Не фанат «Шамана», но некоторые его песни мне нравятся. И как-то так вышло, что и песня и это желание нашли такое воплощение. Я делал этот ролик для себя и публиковал в соцсетях, как если бы вы опубликовали, скажем, фото своей собачки. Просто так с людьми поделиться, просто потому что я веду свои соцсети. Конечно, очень обрадовался поддержке и позитивным комментариям, но цели прославиться я не преследовал, - рассказал молодой человек.

Незнание не освобождает от ответственности

К несчастью для Николая, роликом заинтересовались не только обычные пользователи, но и представители различных ведомств. Вскоре фермер-патриот узнал, что, оказывается, нарушил закон об использовании беспилотников, который действует на территории региона с 31 октября 2022 года. Как пояснили корреспонденту «КП-Нижний Новгород», нарушение этого закона влечет за собой ответственность по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 дол 50 тысяч рублей, а если это еще и привело к гибели человека, деяние квалифицируется уже по статье 271.1 УК РФ.

- Штраф я заплатил, претензий к властям не имею. Закон нарушил — будь добр ответить. Запрещены все виды дронов, я просто был не в курсе. Больше нарушать не буду, - добавил собеседник.

Помощь предложил даже московский депутат

Естественно, нашлись те, кто искренне сочувствует оштрафованному нижегородцу и хочет помочь не словом, а делом. Дескать, как же так? Поступок вроде бы добрый и правильный, а наказывают рублем. Так, например, депутат Мосгордумы Андрей Медведев написал в своем Телеграм-канале следующее:

- Уважаемый Николай! Простите, я не знаю Вашего отчества. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я оплачу Ваш штраф в 50 тысяч рублей.

Подобные предложения Николай отвергает. Долг был выплачен сразу, финансовых проблем из-за этого у молодого фермера нет и не может быть. Он продолжает работать на своих картофельных полях и уже почти забыл о том неприятном инциденте.

- Вчера утром стали поступать предложения помочь. И от депутата тоже было, да. В основном это предложения оспорить наказание, но оспаривать его я, повторюсь, не намерен. Людям, которые мне сейчас предлагают выплатить штраф, хочу сказать, что в финансовой помощи я не нуждаюсь, - резюмировал фермер.