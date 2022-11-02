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Происшествия2 ноября 2022 11:19

Крупный пожар случился около Федяковского кладбища утром 2 ноября

Там горел мусор в овраге на площади 600 квадратных метров
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Крупный пожар случился около Федяковского кладбища утром 2 ноября.

Крупный пожар случился около Федяковского кладбища утром 2 ноября.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел утром 2 ноября рядом с кладбищем в селе Федяково Кстовского района. Многие жители окрестных домов и проезжавшие мимо водители видели, как густые клубы дума поднимаются в небо со стороны погоста.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, около 8 утра здесь загорелся мусор в овраге, расположенном рядом с кладбищем. Поскольку возгорание заметили не сразу, огонь успел разойтись на площадь 600 квадратных метров.

- От администрации Кстовского района выделена тяжелая техника, бульдозер, который производит рекультивацию мусора. От МЧС для проливки на месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что огонь не угрожает захоронениям, каким-либо постройкам или иным объектам.

ЧППроисшествия: ЧП