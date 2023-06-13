Такого не было 15 лет: Могут ли повториться заморозки в июне в Нижегородской области

Несколько дней подряд термометры в Нижнем Новгороде показывали апрельские значения. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Заморозки в июне стали неприятной неожиданностью для жителей Нижегородской области, которые готовились к жаркому лету. Ранее сомнительные «метеопрогнозы» предрекали аномально высокую температуру воздуха и ужасную духоту, но начало июня оказалось холодным и ветреным. Несколько дней подряд термометры в Нижнем Новгороде и области показывали апрельские значения: днём – температура колебалась от +15 до +18 градусов тепла, а ночью приходили заморозки.

– Прошедшие заморозки были неблагоприятным явлением, они представляли угрозу для посадок, поскольку ночью температура понижалась до -2 градусов, – рассказала «КП - Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Холоднее всего было на севере нашей области. Всему виной арктическое вторжение.

Так, в Шахунье было зафиксировано -3 градуса, в Дальнем Константиново, Семёнове и Воскресенском -1 градус. В целом, ночь на 12 июня оказалась такой холодной, что у людей на улице изо рта вырывались клубки пара, а трава покрылась инеем. Дачникам и огородникам пришлось тяжелее всего, они всеми силами пытались спасти первые всходы урожая от июньского мороза.

– Умотала и укрыла все, что можно. Пока всё стоит, но «грустное», – поделилась с «Комсомолкой» жительница Борского района Ирина Сергеева, где накануне воздух остыл до 0 градусов.

На высоте двух сантиметров от поверхности земли температура воздуха при заморозке самая низкая и представляет особую опасность для всходов картофеля, теплолюбивых зерновых и овощных культур. Поэтому переживания дачников вполне понятны, ведь урожай оказался под угрозой уничтожения.

К слову, средняя дата последних заморозков в Нижегородской области приходится на 9 июня, а это значит, что в дальнейшем температурный фон должен выровняться.

– Воздух, конечно, сухой сейчас, влаги немного и выхолаживание ночью безоблачное происходит, поэтому и ночи не такие уж теплые. Однако дальше заморозков не прогнозируется, – добавила Ольга Мокеева. – Конечно, подобные заморозки – необычное явление, но в начале июня порой поддерживаются майские температурные значения, когда такие похолодания обычны. Надо помнить, что эти две недели старого стиля сохранились и никуда не делись, тогда и неразберихи будет меньше.

Последний раз настолько масштабные июньские заморозки были зафиксированы в Нижегородской области в 2000-х годах. Например, в ночь на 8 июня 2008 года температура опустилась до +1,3 градуса. А самый поздний снег выпал в Нижнем Новгороде 24 июня 1983 года.