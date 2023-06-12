Заморозки в июне: Минусовая температура пришла в Нижегородскую область 12 июня

Борский район, СНТ «Золотое руно». Фото: Ирина Сергеева
Заморозки пришли в Нижегородскую область ночью 12 июня. Столбики термометров опустились до минусовой отметки, а трава покрылась инеем. Нижегородцы рассказывали о необычном явлении в социальных сетях.
Ночью 11 июня ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждало население о том, что ночью и утром 12 июня по региону ожидаются заморозки до -3 градусов. Из-за погодных условий могли возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с гибелью сельхозкультур.
Трава покрылась инеем. Фото: скрин видео в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород»
Так, в Борском районе около 2.00 – 3.00 столбики термометров упали до 0 градусов. Жители региона как могли, спасали свои посевы.
– Умотала и укрыла все, что можно. Пока всё стоит, но «грустное», – поделилась с «Комсомолкой» Ирина Сергеева.
Напомним, крупный грозовой фронт прошелся по Нижегородской области. В некоторых регионах шел сильный дождь и гремела гроза, а в Ветлуге выпал град размером с перепелиное яйцо.
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