Водитель «ГАЗели» уснул за рулем и влетел в фуру в Нижегородской области

Авария произошла на 41 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель «ГАЗели» уснул во время движения и столкнулся с фурой в Дальнеконстантиновском районе 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 41 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. 43-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и врезался в фуру, которой управлял 44-летний мужчина.

В результате столкновения водитель «ГАЗели» получил травмы. Его доставили в больницу имени М.Ф.Владимирского.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что пострадавший водитель уснул за рулем.

Водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, 16 мая в Чкаловском районе на трассе столкнулись фура и «ГАЗель», погибли два человека. Два грузовика не смогли разъехаться на двухполосной дороге: фура вылетела на встречную полосу и протаранила ехавшую навстречу «ГАЗель». После столкновения многотонник улетел в кювет.

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