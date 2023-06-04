Первое потомство вольных северных оленей: Два олененка появились в Керженском заповеднике

Два олененка родились в мае у Весты и Дины. Фото: С.Г. Суров. Источник: Керженский заповедник

Хорошими новостями порадовал Керженский заповедник. Впервые в вольном стаде северных оленей появилось потомство. Два малыша родились в мае у 3-летней оленухи Весты и 2-летней Дины. Об этом сообщает пресс-служба Керженского заповедника.

О радостном событии в заповеднике специалисты узнали с помощью фотоловушек.

О радостном событии специалисты узнали с помощью фотоловушек. Фото: С.Г. Суров. Источник: Керженский

– По фото- и видеоматериалам удалось установить даты рождения оленят, а также проследить за состоянием мам и малышей, – сообщают представители заповедника.

О том, куда направятся оленухи и их детеныши, можно будет узнать по датчику на шее у Весты.

Куда направятся оленухи и их детеныши можно будет узнать по датчику на шее у Весты. Фото: С.Г. Суров. Источник: Керженский

В мае появились еще три олененка, но уже в вольерах: 20 мая – у Двины, а 21 – у Лены и Вишенки. В ближайшее время ожидается потомство у еще двух самок северного оленя.

Напомним, в Керженском заповеднике фотоловушка зафиксировала семью косолапых. В объектив попали сразу три медведя: мама и два её детёныша. Они заглянули на патрульную дорогу, прилегающую к сгоревшему участку леса в урочище Сазониха.

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