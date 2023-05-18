Показывали акробатические трюки: Медведицу и двух её малышей сняла фотоловушка в Керженском заповеднике

Звери заглянули на патрульную дорогу, прилегающую к сгоревшему участку леса. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

Умиление дня — в Керженском заповеднике фотоловушка зафиксировала семью косолапых. В объектив попали сразу три медведя: мама и два её детёныша. Они заглянули на патрульную дорогу, прилегающую к сгоревшему участку леса в урочище Сазониха. В этом месте пожар на площади 28 гектар потушили в июне 2022 года и тогда же сотрудники заповедника установили на противопожарном «разрезе» две фотоловушки.

– Проведенные наблюдения показали, что лоси, волки и медведи для передвижения чаще используют противопожарный «разрез» в пределах гари, чем лесную дорогу, – уточнили в пресс-службе Керженского заповедника.

Место, вероятно, очень полюбилось медведям. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

Медвежье семейство бывало в этом месте уже не раз. Так, с 18 сентября по 9 октября 2022 года зверей шесть раз наблюдали на гари и два раза – на лесной дороге. С 10 октября медведицу с двумя медвежатами, родившимися в 2022 году, больше в этой местности не замечали. Специалисты предполагают, что косолапые тогда ушли обустраивать берлогу на зиму.

Медвежата балуются. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

– Весной 2023 года медведица с двумя медвежатами впервые зарегистрирована на изучаемом участке гари 4 апреля, – добавили в Керженском заповеднике.

Место, вероятно, очень полюбилось медведям, потому что с 4 по 10 апреля их зафиксировали на гари целых шесть раз. Впервые специалистам удалось получить фотографии отдыхающей медведицы, она лежала на земле и не знала забот в течение 75 секунд.

Медведица отдыхает. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

Пока медведица отдыхала, её детишки «регулировали» фотоловушку. Возможно, им хотелось получить более качественные и красивые снимки «мамы». После этого медвежата и сами покрасовались перед объективом, с радостью демонстрируя акробатические трюки.

Напомним, что в конце сентября 2022 года фотоловушке удалось заснять не просто стаю волков, но и особо тёплые взаимоотношения между двумя особями.